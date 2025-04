Odstraszanie kotów spędza sen z powiek właścicielom ogrodów, do których przychodzą nieproszeni goście. Opisane niżej sposoby pomogą ci odstraszyć kota od niedozwolonych miejsc w domu i ogrodzie.

Koty to zwinne i ciekawskie zwierzęta, które potrafią dostać się niemal wszędzie. Aby zniechęcić kota do jakiegoś miejsca lub odstraszyć go od kwiatów, wystarczy wykorzystać to, że zwierzęta te szczycą się doskonałym zmysłem powonienia. Rozpylenie nieprzyjemnego zapachu to najbezpieczniejszy, najtańszy i najskuteczniejszy sposób na kota w domu.

Cytrusy

Tu najlepsza będzie cytryna, bo jej zapach jest najbardziej intensywny. Możesz po prostu wycisnąć sok z cytryny i skropić nim miejsce, w którym kot nie powinien przebywać. Spróbuj zostawić w newralgicznym punkcie skórki cytrynowe lub posmaruj powierzchnię cytrynowym aromatem do ciast.

Papryka i cynamon

Możesz wsypać przyprawy do woreczka i zostawić je w miejscach, które upodobał sobie kot. Pamiętaj jednak, że cynamon i papryka mogą być dla kota trujące.

Perfumy, dezodoranty i mydła

By odstraszyć koty, spryskaj miejsce ich przebywania dezodorantem lub perfumami. Zakazane miejsce będzie przyjemnie pachniało, a koty zaczną je omijać z daleka. Tylko nie przesadź z ilością, bo nawet piękne zapachy mogą być duszące.

Kamfora, mentol, eukaliptus

Olejki eteryczne to świetny i tani sposób na odstraszenie kota. Jedyny minus jest taki, że dość szybko wietrzeją, więc należy często skrapiać miejsce, w którym kot załatwia swoje potrzeby.

Koty uwielbiają zrzucać roślinki doniczkowe. Często też grzebią w ziemi, a nawet podgryzają listki. Jest kilka sposobów, by je od kwiatów odstraszyć.

Gładkie kamyki

Zakryj gładkimi kamykami ziemie w doniczce, do której dobiera się kot. Jest spora szansa, że kot nie będzie w niej kopać.

Zabezpieczenie

Ochroń swoje rośliny za pomocą siatek, które są dostępne w sklepach, lub umieść je w akwarium.

Podaruj kotu kwiat na własność

Prawda jest taka, że koty uwielbiają podgryzać rośliny, więc dobrze by było, aby miały jakąś roślinę tylko dla siebie. Kiedy zaspokoisz tę kocią potrzebę, być może pupil zostawi w spokoju inne rośliny. Kup i wyhoduj specjalną trawkę dla kotów.

Rośliny bezpieczne i trujące dla kota

Jeśli nasz ogród lub taras z upodobaniem odwiedzają wszystkie okoliczne koty, warto wypróbować trochę innych metod. Olejki eteryczne i zapach cytryny może nie sprawdzić się na świeżym powietrzu.

Zasadź nowe rośliny

Istnieją rośliny, których koty nie cierpią. Znów chodzi o intensywny zapach. Roślina posadzona w ziemi będzie stale wydzielała nieprzyjemną dla kotów woń. Im więcej posadzisz takich roślin, tym bezpieczniejszy będzie twój ogród. Do niezawodnych odstraszaczy kotów należy powabna lawenda, ruta oraz geranium.

Ocet

Nikt nie lubi zapachu octu, dlatego też ten sposób na odstraszenie kota sprawdzi się na zewnątrz. Weź kilka szmatek i nasącz je octem, następnie umieść w różnych częściach ogrodu lub na tarasie.

Zraszacze

Kot i woda? To się może udać! Koty nie znoszą wody, więc zraszacz manualny lub na fotokomórkę będzie idealnym rozwiązaniem, który dodatkowo nawodni twój ogród.

Maty gumowe

Na rynku dostępne są specjalne maty z kolcami. Wykonane z gumy lub plastiku maty nie zrobią krzywdy kocim łapom, a będą na tyle nieprzyjemne, że mruczki zaczną omijać wyłożony nimi murek, chodnik lub parapet.

Głośne dźwięki

Koty unikają hałasu jak ognia. Odstraszacz dźwiękowy lub ultradźwiękowy może być dobrym rozwiązaniem. Tu z kolei cena może odstraszać nas (a nie tylko koty), więc lepiej wypróbować jedno z tańszych rozwiązań opisanych powyżej.

