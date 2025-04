Płeć psa ma niemałe znaczenie przy wyborze zwierzęcia. Jeśli nie wiesz, jak rozpoznać płeć psa, kiedy ten jest jeszcze szczeniakiem, obejrzyj jego narządy płciowe. Choć u dorosłych psów są dobrze widoczne, u szczeniąt bywają trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka. Jak odróżnić psa od suki?

Pies ma w dolnej części brzucha prącie okryte napletkiem i jądra w mosznie, które znajdują się między udami. Jądra zstępują do moszny już u małego szczeniaka. Może się jednak zdarzyć, że szczeniak rodzaju męskiego nie ma zstąpionych jąder, mimo że ukończył 8 tygodni. Jest to patologia, ale tak bywa. Nazywa się to wnętrostwem.

U młodych piesków ich małe narządy płciowe mogą być słabo widoczne, szczególnie dla zupełnych laików. W przypadku niepewności warto szczeniaka przewrócić delikatnie na brzuch i po prostu sprawdzić ręką, czy jest prącie i moszna. Narządy płciowe u psich chłopców znajdują się pomiędzy nogami, dużo niżej, niż u suczki. Te z kolei swoje narządy płciowe mają dość blisko odbytu.

fot. Jak odróżnić psa od suki/Adobe Stock, jurra8

Suczki mają wargi sromowe tuż pod odbytem. Znalezienie między nogami, bliżej brzucha, narządu płciowego, sugeruje, że mamy do czynienia z pieskiem. Choć wygląd narządów płciowych szczeniąt może być podobny, ich umiejscowienie zdradzi czy to pies czy suka.

Niektórzy niedoświadczeni właściciele psów wypowiadają się niekiedy na forach, że suczki mają więcej sutków, więc ich policzenie także ułatwia rozpoznanie płci. Trzeba jednak wiedzieć, że psy małych ras mają 4 pary sutków, średnich ras - 5 par, a dużych ras - 6 par lub więcej.

U młodych zwierząt obu płci sutki są podobne, z tym że u samców do końca życia pozostają nieczynne. Jednak ocena ich wyglądu czy ilości nie pomoże w odróżnieniu suczki od psa, zwłaszcza w przypadku szczeniąt.

Jak rozpoznać płeć psa przez sposób sikania? Da się to zrobić, jednak ten sposób nie daje całkowitej pewności, czy to pies czy suka. Mówi się, że jeśli pies podnosi nogę, to na 100% jest to samiec, a jeśli nie, to suczka. To prawda, ale nie do końca. Zazwyczaj psy-samce zaczynają podnosić łapę przy sikaniu, gdy rozpoczyna się u nich dojrzewanie płciowe. Wtedy zaczynają znaczyć teren, okazując w ten sposób instynkt terytorialny. Do tego momentu siusiają dokładnie tak, jak suczki.

W tym samym czasie takie same zachowania obserwuje się u psów wykastrowanych przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Suczki sikają, przykucając. Niektórzy właściciele sygnalizują jednak, że są wyjątki od reguły. Zdarza się, że czasem suczka także podnosi łapę. Nie jest to zatem niezawodny sposób odróżnienia psa od suki.

fot. Jak rozpoznać płeć psa/Adobe Stock, Lunja

Porównując psa i suczkę tej samej rasy, zwykle widać między nimi różnice w wyglądzie. Psy są zazwyczaj większe i silniejsze od samic. Nie jest to oczywiście regułą, zdarzają się suczki o wiele masywniejsze od psów, jednak zwykle to samce sprawiają wrażenie potężniejszych. Podobna sytuacja ma także miejsce u innych zwierząt, np. kotów czy szczurów.

W przypadku dużych ras różnica wagi dochodzi do 10 kg, a różnica wysokości w kłębie wynosi kilka centymetrów. Ale może się zdarzyć suczka wyższa i cięższa niż przeciętna w danej rasie i może się zdarzyć mniejszy pies. Zdecydowanie łatwiej jest odróżnić płeć szczeniąt, jeśli jest ich więcej. Jeśli natomiast masz przed sobą tylko jedno szczenię, nie sugeruj się za bardzo wielkością i wagą.

Podobnie, jak w przypadku wielu innych gatunków (także ludzi), zachowanie samców różni się nieco od samiczek. Niektórzy właściciele psów twierdzą, że suczki dużo bardziej się przywiązują do ludzi, są spokojniejsze i posłuszne. Zwolennicy psich samców uważają, że te mają inne walory - są piękniejsze, większe i z charakterem. Powszechnie uważa się, że suki wykazują większą troskliwość w stosunku do dzieci, za to psy dobrze znoszą szkolenie.

Każda płeć psa ma zalety. Jeśli zwierzę zamierzasz poddać kastracji lub sterylizacji, nie musisz zważać na to, że zachowanie twojego pupila będzie warunkowane jego potrzebami seksualnymi. A gdy już zdecydujesz jakiej płci psa wybrać, zobacz jakie imię dla psa będzie odpowiednie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.04.2018.

fot. Jak odróżnić psa od suki/Adobe Stock, Ammit

