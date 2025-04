Nadwaga u psa prowadzi do wielu poważnych zaburzeń funkcjonowania całego organizmu i może skrócić znacząco jego życie. Dlatego jeśli twój pupil ma nadprogramowe kilogramy, nie nazywaj go "słodkim chonkerem", ale zadbaj o jego zdrowie i pomóż mu wrócić do prawidłowej wagi.

Otyłość czy nadwaga u psa może być bardzo niebezpieczna i prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Przede wszystkim, podobnie jak u ludzi, nadmierne kilogramy mocno angażują pracę stawów, przez co u pupila może dojść do zmian zwyrodnieniowych i dysplazji, szczególnie stawów biodrowych. Pies zaczyna mieć coraz większe problemy z wyskakiwaniem i bieganiem, a z czasem także z całym poruszaniem się.

Dodatkowo w organizmie psa z nadwagą rozwija się wiele stanów zapalnych, co może w konsekwencji prowadzić nawet do powstania nowotworów. Nieprawidłowa dieta i nadmierna podaż kalorii często kończy się cukrzycą oraz stale podwyższonym poziomem cholesterolu. Zdrowy pies powinien mieć nie więcej, niż 25-30% tkanki tłuszczowej.

fot. Nadwaga i otyłość u psa/Pinterest, Etsy

Nadmierne otłuszczenie narządów wewnętrznych, dokładnie tak jak u ludzi, prowadzi do osłabienia funkcji serca oraz układu oddechowego. Również układ pokarmowy i trawienny funkcjonują dużo gorzej, a wątroba i nerki są mocno obciążone nadmierną pracą. Dlatego należy na bieżąco kontrolować wagę psa w domu lub u weterynarza i reagować, kiedy zaczyna zmieniać się w "chonkera".

fot. Jak odchudzić psa: konsekwencje otyłości u pupila/Adobe Stock, Mary Swift

W przypadku nadwagi u psa przede wszystkim zwróć uwagę na jego codzienną dietę. Ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość pokarmów. Jeśli podajesz psu suchą karmę, przede wszystkim zwróć uwagę na jej skład. Jeśli jest w niej sporo zapychaczy, takich jak zboża czy mięso oddzielone mechanicznie, a także polepszaczy smaku, należy rozważyć zmianę producenta - oczywiście stopniowo.

Nagła zmiana karmy może wywołać wymioty u psa, dlatego stopniowo "przeprowadź" go na nową karmę. Jeśli pupil jest na diecie BARF, skonsultuj się z weterynarzem, który pomoże zmienić proporcje w diecie i ustalić nowy plan żywieniowy, ze zmniejszoną podażą kaloryczną.

W przypadku mokrej karmy także zwróć uwagę na skład i wybierz tę, która ma niewielki procent podrobów i minimum 70% jakościowego mięsa. Trzymaj się też właściwej ilości. Pies często prosi się o jedzenie, co wcale nie musi oznaczać, że jest głodny. Wręcz przeciwnie - często je dla samego jedzenia, co potem kończy się nadmiernymi kilogramami.

Podaż karmy dopasuj do docelowej wagi i wieku pupila, trzymaj się także regularnych pór posiłków. Pies powinien jeść ok. 3-5 razy dziennie równe porcje mokrej karmy. Jeśli w międzyczasie podajesz mu smakołyki, również uwzględnij je w dziennym zapotrzebowaniu kalorycznym.

Na początku zmniejszaj ilość podawanego jedzenia stopniowo - jeśli do tej pory pupil jadł zdecydowanie więcej, niż powinien, nie funduj mu od razu szoku. Tydzień po tygodniu zmniejszaj ilość karmy, aż dojdziesz do docelowych ilości. W ten sposób twój pies schudnie zdrowo i bezpiecznie. Możesz zdecydować się też na specjalne karmy dietetyczne i prawie całkowicie zrezygnować z karmy suchej na rzecz mokrej, która ma mniejszą kaloryczność ze względu na zawartość wody.

Jak odchudzić psa: aktywność fizyczna

W odchudzaniu psa bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Domowe psy, które nie mają ogrodu i wychodzą jedynie na spacery, często są prawdziwymi leniuszkami. Warto zadbać o to, aby codziennie miały odpowiednią dawkę ruchu. Jeśli wychodzisz z pupilem, pamiętaj, żeby nie skupiać się tylko na jego potrzebach fizjologicznych. Zabierz go na dłuższy spacer, pozwól chwilę pobiegać na specjalnych wybiegach lub przebiegnij się razem z nim.

Taki spacer może trwać nawet godzinę i warto organizować go pupilowi przynajmniej raz dziennie. Jeśli masz możliwość wypuścić pupila do ogrodu czy na taras - korzystaj z tego. Nawet zimą pies będzie dobrze się bawił na świeżym powietrzu. Pamiętaj tylko, aby odpowiednio zabezpieczyć całą przestrzeń - dzięki temu pupil nie ucieknie ani nie zakradnie się do sąsiada.

W domu zaś dbaj o to, aby aktywizować psa zabawkami, szczególnie tymi, które można aportować. Ma to nie tylko wartość zdrowotną, ale i behawioralną. Psy, którym w ten sposób poświęcasz przynajmniej 20-30 minut dziennie są mniej narażone na problemy emocjonalne. Może o tym nie wiesz, ale zwierzęta domowe także mogą zachorować na depresję, jeśli czują się porzucone przez człowieka. Codzienna zabawa jest więc szalenie ważna.

fot. Jak odchudzić psa w domu: dieta i aktywność fizyczna/Adobe Stock, Dmitrii

Psy po kastracji i sterylizacji bardzo często tyją i to dość nagle. Jest to normalne zjawisko, co nie oznacza, że masz się na to godzić. U psa po kastracji czy sterylizacji dochodzi do wielu nagłych zmian hormonalnych, przez co może jednocześnie pojawić się zwiększony apetyt i niechęć do zabaw czy długich spacerów. Stąd często zdarza się, że pupilowi rośnie waga.

Aby do tego nie dopuścić, podawaj mu dobrej jakości karmę o dużej zawartości wody oraz dbaj o jego aktywizację w ciągu dnia. Możesz skorzystać także ze specjalnych karm dla zwierząt po tego typu zabiegach (zwykle są to karmy suche), które dbają przede wszystkim o nerki i wątrobę.

Warto podawać psu także świeże warzywa (szczególnie zielone), chude surowe mięso drobiowe oraz suplementy witaminowe (w konsultacji z lekarzem).

