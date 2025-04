Potrzebny sprzęt

Niektórzy uważają, że wyczyszczenie akwarium to nic trudnego – wystarczy wylać brudną wodę i wlać nową. Jeśli ktoś z Was tak kiedyś postąpił to już wie, że popełnił błąd. A dlaczego?

Ponieważ źródłem zanieczyszczeń nie jest woda, a drobinki pokarmu i odchody rybek, które zalegają w szczelinach między żwirem, w zakamarkach korzeni i zamków. Z drugiej jednak strony ryby i rośliny, które już jakiś czas przebywają w wodzie zapewniły sobie opiekę niezbędnych bakterii – o nich też trzeba pamiętać, by podczas czyszczenia akwarium nie pozbawić ich życia. Dlatego zanim przystąpisz do mycia akwarium zgromadź odpowiedni sprzęt.

Będziesz potrzebowała: skrobaka do szyb – magnetycznego lub z tworzywa sztucznego, by usunąć nim glony, możesz zastosować też żyletkę, woda pod dużym ciśnieniem – do usuwania osadów i glonów z roślin i elementów dekoracyjnych, odmulacza, środka do mycia szyb w akwarium – ewentualnie octu, przydać się może również nowy wkład do filtra.

Etapy prac

Najważniejsze kwestie związane z czyszczeniem akwarium to zachowanie go w czystości i zachowanie przynajmniej części kolonii pożytecznych bakterii. Dlatego postępuj w następujący sposób, by pozostać w zgodzie z tymi zasadami.

Po pierwsze wyjmij rybki z akwarium i przełóż je do innego pojemnika. Teraz wyczyść szyby. Twoim głównym celem jest teraz oczyszczenie szyb z glonów i osadów. Możesz je zeskrobać żyletką albo skrobakiem z tworzywa sztucznego. Dość popularne są też czyściki magnetyczne – jedną część skrobaka umieszczasz wewnątrz akwarium przy szybie, a drugą część na zewnętrznej stronie szyby. Dzięki magnesom obie część są ze sobą połączone – ruszając elementem zewnętrznym sprawiasz, że druga część skrobaka czyści szybę od wewnątrz.

Po trzecie umyj roślinki i inne elementy dekoracyjne – najlepiej pod strumieniem bieżącej wody. Staraj się nie używać detergentów, nawet niewielka ich ilość może zaszkodzić Twoim rybkom.

