Podczas upałów koty uwielbiają wylegiwać się na słońcu, ale przez panujące wokół temperatury szybko się męczą, mają mniejszy apetyt i raz na jakiś czas potrzebują się ochłodzić. Na pewno nie raz zauważyłaś, że twój pupil wygrzewa się na parapecie przez kilka-kilkanaście minut, a potem schodzi i kładzie się na chłodnej podłodze, np. na płytkach w kuchni. Przegrzanie kota może być dla niego bardzo niebezpieczne, dlatego musisz wiedzieć, jak go ochłodzić.

Koty lubią wysokie temperatury i mają na nie dużą tolerancję, jednak mogą doświadczyć przegrzania, co może być dla nich bardzo niebezpieczne. Jeśli kotu jest gorąco, najczęściej leży wyciągnięty na podłodze. Nie zwija się w kłębek, aby nie zatrzymywać temperatury. Możesz zauważyć też bardzo ciepłe poduszeczki na łapkach, czasem także mokre od potu.

Jeśli kot jest bardzo przegrzany, ma otwarty pyszczek i dyszy jak pies, wystawiając język. Taki ciężki oddech u kota to stan, który wymaga twojej interwencji - musisz przenieść pupila w chłodne miejsce i dać mu wody. Jeśli nie chce pić, delikatnie przykładaj mokry od wody palec do jego noska i pyszczka.

Kot w upalne dni często dyszy po intensywnej zabawie. Nawet kilka minut biegania za zabawką może sprawić, że padnie na płytki z otwartym pyszczkiem. Podczas bardzo gorących dni zapewnij pupilowi mniej aktywne formy rozrywki - postaw na zabawki interaktywne, które nie wymagają biegania albo baw się z kotem w miejscu.

Latem kot nie chce się przytulać do człowieka i niechętnie śpi z nim w łóżku - jest mu zbyt ciepło, dlatego częściej spędza czas bardziej samotnie, co nie znaczy, że nie potrzebuje twojego towarzystwa.

Istnieje kilka skutecznych sposobów na ochłodzenie kota w ciągu dnia. Najpopularniejszym jest zakup specjalnej żelowej maty chłodzącej. Działa ona pod naciskiem ciężaru ciała pupila, wydzielając zimno. Możesz to też sprawdzić na sobie, kładąc na macie gołą stopę lub dłoń. Maty dostępne są w sklepach zoologicznych, w sieci, a także w sklepach z rożnościami (np. Pepco czy Action). Mata jest wielokrotnego użytku i możesz ją łatwo wyczyścić.

Takie rozwiązanie sprawdzi się świetnie także na zewnątrz. Jeśli wypuszczasz pupila na balkon lub taras, połóż matę w zacienionym miejscu, aby pupil mógł się tam ochłodzić.

Dobrym sposobem jest także owijanie kota wilgotnym, chłodnym ręcznikiem. Możesz go przykryć podczas drzemki albo zarzucić na niego ręcznik, kiedy obserwuje świat za oknem. Pamiętaj, że ręcznik nie może być zbyt ciężki - kot nie może wyginać pleców pod jego ciężarem.

Zapewnij też kotu dostęp do świeżej wody lub specjalnego kociego mleka oraz do chłodnych pomieszczeń. Pupil podczas upałów lubi spędzać czas w pokojach, w których akurat nikogo nie ma, bo jest w nich mniejsza temperatura. Jeśli możesz, zasłoń okna, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pomieszczenia i kup wiatrak. Nie stawiaj go jednak tuż przy pupilu i nie kieruj strumienia wiatru bezpośrednio na niego.

Czy można wykąpać kota podczas upałów? Jeśli kąpiel nie jest dla twojego pupila najgorszą torturą na świecie, możesz włożyć go do wanny lub brodzika i delikatnie głaskać wilgotnymi dłońmi lub ściereczką. Woda nie może być zbyt zimna, a po takiej orzeźwiającej kąpieli koniecznie dobrze osusz zwierzaka i wyłącz wiatrak czy klimatyzację.

W większości przypadków koty doskonale radzą sobie z upałami i nie potrzebują naszej szczególnej interwencji. Zwykle mata chłodząca i trzymanie optymalnej temperatury w domu wystarczy. Kocie futro odpowiada za termoregulację i paradoksalnie pomaga pupilowi odpowiednio się schłodzić. Dodatkowo instynkt pupila sprawia, że sam dobrze wie, kiedy i jak szukać ochłodzenia.

Koty regulują też swoją temperaturę poprzez pocenie. Poduszeczki na łapkach posiadają gruczoły potowe, które znacznie ułatwiają sprawę. Dodatkowo podczas upałów pupil nie trzyma się blisko człowieka, aby pieszczoty czy spanie na kolanach nie generowało ciepła. Koty wychodzące intensywnie linieją wiosną i latem, aby na zimę znowu pokryć się dużą ilością futra (i zgromadzonego na zimę tłuszczu).

U kotów domowych różnice te nie są tak widoczne, ale koty wychodzące latem potrafią wyglądać jak przecinki, a zimą jak idealne kule.

