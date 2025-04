Standardowo przyjmuje się kolejność — nowy sygnał, a następnie poprzednio używany. Jeśli nie zademonstrujemy najpierw nowego sygnału, zwierzę może go zignorować i nadal reagować na ten używany poprzednio. Jeśli nie zachowamy odpowiedniej kolejności, nie będziemy w stanie zastąpić dotychczas stosowanego sygnału nowym.

Sztuczka z turlaniem to doskonały przykład ilustrujący, w jaki sposób wprowadzić nowy sygnał optyczny w celu skrócenia lub zastąpienia pierwotnie używanego.

Ucząc psa turlania, najprawdopodobniej większość z nas kreśli blisko ciała psa w powietrzu koło, tak by skłonić go do przewrotu. Z czasem można

ten ruch skrócić do małego obrotu ręką lub pokazania psu zaciśniętej dłoni.

Aby zmienić sygnał optyczny dawany psu zamiast komendy ustnej, należy najpierw przekazać nowy sygnał, a następnie poprzedni(w wersji przesadzonej). Stopniowo demonstrujemy poprzedni sygnał w coraz mniej przesadzony sposób, aż pies zacznie reagować na sygnał dawany w pierwszej kolejności.

Sporządź plan i śledź postępy psa - podczas sporządzania planu każdą nowo wprowadzaną komendę czy sztuczkę powinieneś podzielić na poszczególne etapy, co pozwoli Ci obserwować postępy psa i czynniki utrudniające naukę. Staraj się zwrócić uwagę na to, w jakim tempie pies skutecznie uczy się nowych poleceń, i od czasu do czasu modyfikuj plan, jeśli są ku temu powody.

Główną wytyczną, którą należy się kierować, jest zasada „dziesięciu razy z rzędu”. Oznacza to, że jeśli pies potrafi powtórzyć dane ćwiczenie lub jego część poprawnie w stu procentach, możesz przejść do następnego etapu nauki. Natomiast jeśli pies robi dużo błędów lub wykazuje się brakiem zainteresowania, podziel ćwiczenie na mniejsze części lub zmień metodę.

Zapisuj każdą sztuczkę czy ćwiczenie, których uczysz psa, wraz z poszczególnymi krokami w odpowiedniej kolejności i ustanawiaj cel dla każdej lekcji. Sesje szkoleniowe nie powinny trwać zbyt długo (nie więcej niż 10 minut), a każda z nich powinna prowadzić do osiągnięcia jakiegoś celu, co pozwoli stwierdzić, czy pies potrzebuje ułatwień.

Dobrym pomysłem, który pomoże w odniesieniu sukcesu, jest prowadzenie dziennika szkolenia służącego do odnotowywania wszelkich postępów ucznia. Jeśli napotkasz na jakieś problemy, będziesz mógł przejrzeć notatki na temat tych elementów szkolenia, które pies opanował bez trudu, sprawdzić, jakie metody okazały się najbardziej owocne.

Ilekroć uczysz psa nowych zachowań, klikaj i nagradzaj go możliwie najczęściej. Jeśli okaże się, że musisz czekać dłuższą chwilę na wykonanie polecenia, prawdopodobnie powinno ono zostać podzielone na mniejsze elementy. Podczas nauki nowych komend pies powinien mieć jak najmniej szans na popełnienie błędu.

Znaczenie ćwiczeń

Psy uczą się przez powtarzanie. Im więcej ćwiczycie, tym lepiej pies opanowuje komendy, więc będzie je wykonywał na sygnał optyczny. Psy nie umieją generalizować zachowań. Innymi słowy, fakt, że potrafią od razu na komendę warować w kuchni, nie oznacza, że wykonają to samo polecenie w parku czy w lecznicy weterynaryjnej.

Częste ćwiczenia w różnych warunkach gwarantują, że pies szybko i posłusznie zastosuje się do Twojego polecenia.

Jeśli chcesz, aby Twój pies umiał wykonać polecenie mimo bodźców rozpraszających uwagę, takich jak ludzie czy inne psy, musisz mu je odpowiednio dawkować. Na tyle, na ile to możliwe, pomóż swemu pupilowi odnieść sukces. Nie należy poprawiać psa, jeśli nie wykonał ćwiczenia w nowym otoczeniu. Powinieneś tak długo pokazywać mu, co ma zrobić, aż zrozumie, jakie są Twoje intencje, i zrobi to samodzielnie. Jeśli widzisz potrzebę korygowania psa, oznacza to, że nastawienie do szkolenia jest niewłaściwe. W takiej sytuacji konieczne jest zaplanowanie sesji szkoleniowych od nowa.

Artykuł jest fragmentem książki: Tresura psów, Gerilyn J. Bielakiewicz, wyd. Helion