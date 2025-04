Komenda „waruj zostań”

Podczas nauki komendy „waruj zostań” pies ma leżeć przed dłuższy czas,dlatego należy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni, na jakiej ma się położyć.Nie powinna być zbyt gorąca ani zbyt chłodna, ani też zbyt twarda i niewygodna, ponieważ pies może zacząć się kręcić i wstawać z miejsca,jeśli będzie mu niewygodnie. Psy krótkowłose zwykle nie lubią kłaść się na twardym drewnie i linoleum, natomiast chętniej nauczą się warować na wykładzinie czy ręczniku.

1. Zacznij od wydania komendy „siad”. Za pomocą smakołyku trzymanego przed nosem psa zachęć go, aby się położył. Jeśli w ślad za smakołykiem ugnie głowę i łapy, kliknij i nagródź go.

2. Stopniowo schylaj rękę ze smakołykiem coraz niżej. Jeśli pies nie wie, co ma zrobić, i pochyla głowę tylko do pewnej wysokości, stosuj smakołyk przez kilka następnych powtórzeń.

3. Kiedy ręką ze smakołykiem dotkniesz podłoża, poeksperymentuj trochę wyciągając ją w stronę psa, w kierunku jego klatki piersiowej

i czekaj. Większość psów w takiej sytuacji będzie starała się zdobyć przysmak i wreszcie położy się na ziemi. Jeżeli pies ugnie łapy i położy się, kliknij i nagródź go.

4. Wykonaj sześć powtórzeń z rzędu bez nagrody, klikaj i nagradzaj psa tylko wtedy, gdy za każdym razem położy się na podłodze.

5. Wykonaj ten sam ruch bez przysmaku w ręce. Nagródź psa klikaniem i smakołykiem za każdym razem, gdy będzie próbował się położyć.

6. Jeśli pies popełni więcej niż dwa błędy, wróć do stosowania smakołyku przez sześć powtórzeń, a następnie spróbuj wyegzekwować komendę bez „przynęty”.

7. Spróbuj egzekwować komendę „waruj” w różnych warunkach.Możliwe, że pies nie będzie całkowicie posłuszny w nowym miejscu czy w tłumie nieznanych ludzi. W takiej sytuacji wróć do stosowania smakołyku w roli „przynęty”, aby pokazać mu, co ma robić. Zrezygnuj ze stosowania „przynęty” wtedy, gdy nie będzie już potrzebna.

Niektóre psy mają problemy z opanowaniem komendy „waruj” i zatrzymują się na siadzie. A oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne

przy nauce warowania:

• Zacznij wprowadzać komendę „waruj” na miękkiej powierzchni, z daleka od rozpraszających psa bodźców.

• Nagradzaj psa smakołykami, za którymi przepada, a które rzadko dostaje.

• Zachęcaj psa do położenia się pod stolikiem, pod poprzeczką krzesła lub pod Twoją wyciągniętą nogą — pod jakimkolwiek przedmiotem, aby zrozumiał, czego od niego oczekujesz.

• Eksperymentuj przez przybliżanie smakołyku w stronę psa i kierowanie ręki w okolice jego klatki piersiowej, między łapy lub oddalanie go od pyska psa pod kątem 45°.

• Nie zmuszaj psa, żeby się położył, przez wywieranie na niego presji. Jeśli zaczniesz naciskać psa i poszturchiwać go, zdekoncentruje

się i w rezultacie całe zadanie wykonasz za niego sam.

Jeśli chcesz, aby Twój pies nauczył się myśleć, nie popychaj go i nie zmuszaj do przyjęcia pożądanej pozycji. Przede wszystkim pamiętaj, że podczas szkolenia, zwłaszcza gdy przebiega ono dość opornie, należy zachować cierpliwość i ćwiczyć jak najczęściej.

Krótkie, częste sesje szkoleniowe przynoszą znacznie większe efekty zarówno dla Ciebie, jak i dla psa, niż maratony.

Artykuł jest fragmentem książki: Tresura psów, Gerilyn J. Bielakiewicz, wyd. Helion