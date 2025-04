Klucz do sukcesu stanowi podstawowe posłuszeństwo. Im lepiej pies stosuje się do podstawowych poleceń, takich jak „siad zostań” czy „waruj zostań”,tym łatwiej nauczy się wykonywania sztuczek, w tym także i tych trudniejszych. Większość sztuczek wymaga znajomości podstawowych komend typu „siad”, „waruj”, „zostań” i „do mnie”. Jeśli pies ma opanowane podstawowe polecenia, to z pewnością chętnie i bezstresowo będzie zdobywać nowe umiejętności.

Wyćwiczenie komendy „siad” czy „waruj” to dobry punkt wyjścia do dalszej, owocnej nauki. Nie możesz oczekiwać, że po jednej bądź dwóch lekcjach Twój pies będzie w stanie perfekcyjnie wykonać polecenia w warunkach działania różnych, rozpraszających uwagę bodźców czy w obecności obcych osób.

Jeśli chcesz mieć dobrze ułożonego psa, który zawsze posłusznie wykonuje Twoje polecenia, musisz poświęcić nieco czasu na wyszkolenie go.

Komenda „siad”

Aby nauczyć psa siadu na komendę, zanim klikniesz i nagrodzisz go smakołykiem za właściwą reakcję, powinieneś zachęcić go, aby przybrał odpowiednią pozycję. Należy też pamiętać, że jeśli zachęcamy psa za pomocą smakołyka, nie należy go nadmiernie eksponować, ponieważ pies może się od niego uzależnić. Rezygnacja w odpowiednim momencie z „przynęty” spowoduje, że pies będzie stosował się do poleceń i faktycznie zrozumie sens polecenia „siad”. Siadu uczy się w następujący sposób:

1. Trzymaj smakołyk nad nosem psa i przesuń rękę w kierunku jego głowy.

2. Jeżeli pies przysiądzie, kliknij i nagródź go.

3. Jeśli pies zaczyna się cofać, ćwicz blisko ściany, tak by uniemożliwić mu wykonywanie dalszych ruchów do tyłu.

4. Ćwicz komendę do momentu, w którym pies wykonuje polecenie bez wahania.

5. Teraz zabierz smakołyk, ale nadal trzymaj rękę w ten sam sposób,i naprowadź psa na pozycję „siad”. Jeśli pies wykona polecenie, kliknij i nagródź go smakołykiem, w przeciwnym razie powróć do naprowadzania go przy użyciu smakołyka i przećwicz egzekwowanie polecenia od sześciu do ośmiu razy.

6. Kiedy pies nauczy się bezbłędnie wykonywać polecenie (zgodnie z zasadą „dziesięć razy z rzędu”), dołącz ustną komendę „siad”,którą wydawaj, zanim pies usiądzie.

7. Powtarzaj poszczególne czynności w różnych warunkach przy każdej nadarzającej się okazji, dopóki pies nie opanuje komendy do perfekcji.

8. Następnie bez smakołyku każ psu wykonać polecenie kilka razy i dopiero wtedy kliknij i nagródź go. Zacznij od niewielu powtórzeń, na przykład dwóch, trzech, najwyżej czterech, a następnie klikaj i nagradzaj, ale nie twórz schematu.

9. Aby psu łatwiej było zgeneralizować zachowanie, zacznij ćwiczyć komendę „siad” w nowych miejscach, na przykład w sklepie zoologicznym, parku czy w gabinecie u weterynarza. Pamiętaj, że zapominanie to naturalny proces towarzyszący uczeniu się i jeśli pojawi się taka potrzeba, na przykład ilekroć pracujecie w warunkach działania silnych bodźców rozpraszających, należy pomóc psu przypomnieć sobie daną komendę, używając w tym celu smakołyku.

10. Aby sprawdzić, czy pies opanował wykonywanie komendy, przeegzaminuj go - powinien wykonać ją dziesięć razy z rzędu. Jeśli nie opanował jej w stu procentach, kontynuuj ćwiczenia przed ponownym sprawdzeniem jego pojętności w danych warunkach.

Jeśli pies nie jest w stanie poprawnie wykonać komendy dziesięć razy z rzędu, należy przećwiczyć jej wykonanie przy Twojej pomocy, zanim ponownie będzie mógł podjąć próbę samodzielnego jej wykonania. Jeśli pokażesz psu, co ma zrobić, aby przyjąć odpowiednią pozycję, nie będzie się czuł zdezorientowany i sfrustrowany popełnianymi błędami. Z pewnością szybko zorientuje się, jak „zarobić” na kliknięcie i smakołyk.

Artykuł jest fragmentem książki: Tresura psów, Gerilyn J. Bielakiewicz, wyd. Helion