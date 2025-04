Jak oduczyć psa sikania w domu? Paradoksalnie sprawa jest dużo łatwiejsza w przypadku szczeniaków. Jeśli dorosły pies załatwia się w domu, cały proces może przebiegać dużo dłużej.

Spis treści:

Zacznij naukę czystości jak najwcześniej

Naukę utrzymywania czystości należy zacząć już u 6-tygodniowych szczeniąt. Najlepiej nauczyć je załatwiania się na rozłożoną gazetę w pobliżu drzwi, następnie załatwiania się na gazecie na zewnątrz, a później zabrać gazetę i przyzwyczaić pieska do załatwiania się w miejscu, w którym leżała.

Efekt osiągniesz szybciej, gdy w pobliżu gazety, gdzieś przy drzwiach, umieścisz legowisko szczeniaka. Psy nie załatwiają się tam gdzie śpią i jedzą, więc jest duża szansa, że pies szybciej wyjdzie na zewnątrz. Należy przyzwyczajać szczeniaka do częstego wychodzenia z domu. Skojarzy wtedy, że załatwiać należy się na dworze - to sprawdzony domowy sposób na to, żeby pies nie sikał w domu.

Obserwuj zachowanie szczeniaka

Naucz się odczytywać sygnały, że szczeniak chce się załatwić. Jeżeli widzisz, że pies się wierci, nagle rezygnuje z zabawy i zaczyna być niespokojny albo kuca, to znak, że musisz z nim natychmiast wyjść. Zawsze bacznie obserwuj zachowanie szczeniaka i nie zostawiaj go samego w pokoju.

Wyprowadzaj psa na dwór zawsze po drzemce, zabawie i posiłku. Dorosłe psy możesz wyprowadzać rzadziej - mniej więcej co 4 godziny.

Skojarz komendę z załatwianiem się



Zadziałaj na psychikę zwierzęcia i skojarz komendę lub gwizd o odpowiedniej modulacji głosu z załatwianiem się. Podczas gdy pies będzie się załatwiał na dworze, zacznij gwizdać w jakiś charakterystyczny sposób. Gdy szczeniak skończy, gwiżdż jeszcze przez chwilę. Wynagrodź psa pochwałą i smakołykiem. Pies skojarzy gwizd z załatwianiem się. Będzie wiedział, że załatwiając się na twoją gwizdaną komendę, dostanie od ciebie smakołyk.

Pozwól psu załatwiać się na różnych rodzajach podłoża



Zadbaj o to, by pies załatwiał się na różnym rodzaju podłoża, nie tylko na trawie lub piasku, bo się przyzwyczai i później przy braku danego podłoża nie będzie umiał się wypróżnić.

Jeśli dorosły pies załatwia się w domu, musisz koniecznie sprawdzić, czy nie jest chory, np. nie ma problemów z nerkami, zapalenia pęcherza, cukrzycy. U suczek zapowiada to często cieczkę a u dojrzałych samców oznacza nadpobudliwość seksualną. Udaj się z psem do weterynarza, zwłaszcza jeśli twój pies nie miał wcześniej problemów z załatwianiem się.

Jeżeli weterynarz wykluczy chorobę oznacza to, że pies jest źle uczony lub zaniedbana została nauka załatwiania się w okresie szczenięcym. Trzeba to jak najszybciej nadrobić i stosować te same zasady co w przypadku szczeniaka. Skup się zwłaszcza na nauce kojarzenia sygnału dźwiękowego z zachowaniem psa. Jeżeli pies w dalszym ciągu będzie wypróżniał się w domu, pozostaje wizyta u behawiorysty, który ustali dokładnie przyczyny takiego zachowania psa i podda pupila terapii.

Psy mają tendencję do załatwiania się w miejscach, w których już wcześniej to robiły, dlatego musisz za każdym razem dokładnie usunąć zapach moczu z tego miejsca. Nie wystarczy wytrzeć czy wyczyścić detergentem takiego miejsca, bo psy i tak wyczują zapach swojego moczu. Najlepiej kupić w zoologicznym specjalny środek eliminujący zapach psiego moczu. O tym samym pomyśl, gdy pies sika na drzewka i rośliny w ogrodzie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.10.2011 na zlecenie Edipresse przez JW

