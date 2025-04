Jak należy pielęgnować rybki?

Jeśli myślisz, że prowadzenie akwarium to drobnostka i czujesz się zwolniona z obowiązku dbania o ryby, które przyjęłaś pod swój dach - to jesteś w błędzie. Co więcej musisz mieć świadomość, że z uwagi na nikły kontakt człowieka z rybkami - musisz bacznie je obserwować, by nie przeoczyć drobnych zmian, które mogą świadczyć o dyskomforcie rybek.