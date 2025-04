Prawidłowe karmienie chomików z pewnością sprawi, że będą miały zdrowe, lśniące futerko, dobrą kondycję i dłużej pożyją, dlatego warto poznać i stosować zasady zdrowej diety tych gryzoni. Do naszych domów najczęściej trafiają: chomik dżungarski oraz chomik syryjski. Zęby chomików rosną przez cały czas, dlatego gryzonie muszą je ścierać.

Dieta chomika powinna być odpowiednio zbilansowana. Oprócz mieszanki ziaren twój pupil potrzebuje także innych produktów, które uzupełnią jego jadłospis o cenne sole mineralne i witaminy. Dowiedz się, co jedzą chomiki oraz czego podawać im nie wolno.

Chomiki jedzą głównie ziarna zbóż oraz owoce. Prawidłowo zbilansowana dieta chomika powinna zawierać produkty z różnych grup: zboża, warzywa, owoce, zioła oraz produkty białkowe. Przy czym należy podkreślić, że jej podstawą powinny być właśnie ziarna. Pozostałe produkty powinny tylko uzupełniać jadłospis.

Co jedzą chomiki? Ziarna

Chomików lepiej nie karmić "na własną rękę" produktami zbożowymi. Mogą one być nieprawidłowo oczyszczone albo niedostosowane do zapotrzebowania małych pupili. Najlepiej kupować gotowe mieszanki dla chomików w sklepie zoologicznym (są odpowiednio skomponowane pod kątem zdrowotnych potrzeb gryzoni). Własna mieszanka zbóż to opcja bardziej na karmę uzupełniającą jako przysmak, nie główne danie w menu.

Przy zakupie zwróćmy jednak uwagę na datę przydatności do spożycia oraz to, czy była prawidłowo przechowywana. Jeśli zauważysz w karmie wilgoć bądź pleśń, zrezygnuj z podawania jej swojemu chomikowi.

Jako zamiennik pełnych ziaren od czasu do czasu możesz podawać zwierzakowi kasze (jaglaną, gryczaną, jęczmienną, mannę i pęczak) i różne płatki zbożowe (np. jaglane, gryczane, owsiane, orkiszowe). W niewielkich ilościach (maksymalnie kilka ziaren jednorazowo – większa ilość będzie toksyczna) możesz też podać siemię lniane, które dobrze wpływa na stan futerka.

Chomik musi mieć do niej stały dostęp. Najlepiej umieścić ją w specjalnym pojemniku powyżej poziomu wiórków i wymieniać każdego dnia.

Prawdziwymi rarytasami dla chomików są ziarna słonecznika oraz orzeszki np. laskowe, nerkowca, włoskie, ziemne, piniowe, pistacje (bez soli). Mogą je jeść w nieograniczonych ilościach. Niestety należy je ograniczać, bo prowadzą do otyłości (a ta ma niebagatelny wpływ na długość ich życia).

fot. Co je chomik/Adobe Stock, akvafoto2012

Czy chomik może jeść owoce?

Choć w naturalnym środowisku chomiki rzadko je jedzą, nie zmienia to faktu, że słodkie owoce są przez nie chętnie zjadane. Możesz podawać je w małych ilościach 2 razy w tygodniu. Uzupełnią one dietę chomika w cenne witaminy i sole mineralne. Nie dawaj gryzoniom owoców zbyt często, ponieważ mają one naturalną skłonność do wystąpienia cukrzycy.

Najlepiej umyć je, obrać, posiekać na drobne kawałki i podać w ilości, która zostanie zjedzona na raz. Jeśli chomik nie zje ich w ciągu 4 godzin, ich pozostałość należy wyjąć z klatki i wyrzucić.

Te owoce możesz raz na jakiś czas podać chomikowi:

jagody,

borówki amerykańskie,

figi,

jabłka,

wiórki kokosowe,

maliny,

melony,

porzeczki,

poziomki,

owoce dzikiej róży,

truskawki,

winogrona (także rodzynki),

żurawinę.

W niewielkich ilościach i raczej sporadycznie (bo zakwaszają mocz) możesz także podać arbuza, kiwi i ananasa. Z umiarem też postępuj w przypadku bananów (prowadzą do zaparć) oraz gruszek (powodują wzdęcia).

Uważaj też na owoce pestkowe, które zawierają dużo cukrów (np. brzoskwinie, czereśnie, morele, nektarynki, pigwa, śliwki, wiśnie). Podawane w nadmiarze w połączeniu z wodą prowadzą do biegunki.

Jak karmić chomika warzywami?

Chomiki bardzo chętnie zjadają wszelkiego rodzaju warzywa. Możesz je bezpiecznie podawać codziennie. Tylko tak jak w przypadku owoców serwuj je w małych ilościach, bo szybko się psują. Niezjedzone resztki usuń z klatki po 4 godzinach.

Do warzyw, które nie zaszkodzą twojemu pupilowi, należą:

brukiew,

czerwone buraki,

cukinia,

dynia,

kabaczek,

kukurydza,

marchewka,

ogórki,

papryka,

pasternak,

patison,

pietruszka,

pomidor (bez nasion i części niedojrzałych),

roszponka.

Możesz też podawać różyczki brokuła lub kalafiora oraz kalarepę, ale nie za dużo, bo mogą spowodować wzdęcia. Liście sałaty i selera możesz włączyć do diety chomika pod warunkiem, że rosły one w bezpiecznym miejscu, osłoniętym od miejskich zanieczyszczeń i rozwijały się bez nawożenia. Rośliny te kumulują w sobie zbyt dużo szkodliwych substancji podczas uprawy.

Uważaj jednak na warzywa z dużą ilością cukru, np. marchewki i kukurydzę. Możesz je podać chomikowi, ale w niewielkiej ilości i raz na jakiś czas. Podobnie jak w przypadku owoców, mogą one spowodować rozwój cukrzycy u pupila.

Co je chomik? Czy można dać mu zioła?

Chomik może jeść także świeże zioła, ale pamiętaj, aby podawać tylko te rośliny, które nie były niczym pryskane oraz rosły z dala od ruchliwych ulic. Te kupione w sklepie dokładnie wypłucz w sodzie oczyszczonej, a potem w czystej wodzie, zanim podasz je pupilowi.

Oto jakie zioła warto serwować:

bazylia,

koniczyna,

koperek,

krwawnik,

lubczyk,

majeranek,

malwa,

melisa,

mniszek lekarski,

nagietek,

nasturcja,

oregano,

rumianek,

rzeżucha,

stokrotka,

szałwia,

trawy,

tymianek.

Czy chomik może jeść białko?

Produkty białkowe możesz podawać nie częściej, niż raz w tygodniu. Najlepsze będą świeże i suszone chrząszcze, larwy mączniaków i pasikoniki. Czasami możesz dać też swojemu pupilowi cienki plasterek gotowanego (bez przypraw) lub surowego mięsa z indyka, kurczaka czy ryb lub plasterków jajka na twardo.

Nie może to być jednak podstawa diety gryzonia. Chomiki są w dużej mierze roślinożercami i zdecydowanie lepsze dla ich zdrowia będą świeże warzywa, zioła oraz nasiona czy pestki.

Co jedzą chomiki: twarde produkty

Są niezbędne w diecie tych gryzoni z uwagi na ich uzębienie. Zęby chomików cały czas rosną i wymagają regularnego ścierania. Doskonale sprawdzają się w tej roli twarde produkty żywnościowe np. kolby dla gryzoni, gałązki drzew owocowych (razem z liśćmi) – najlepiej z gruszy, jabłoni, a także innych drzew liściastych (np. leszczyny i buku).

fot. Jak karmić chomika/Adobe Stock, raquelvizcaino

Chomiki to wrażliwe gryzonie, które nie mogą jeść wielu popularnych produktów. Choć wydają się bezpieczne, mogą bardzo poważnie zaszkodzić delikatnemu i małemu systemowi pokarmowo-trawiennemu pupila.

Na liście zakazanych produktów w diecie chomików znajdują się m.in.:

awokado,

bakłażan,

bób,

brukselka,

cebula,

ciecierzyca,

cytrusy,

czosnek,

fasola,

granat,

kapusta,

kapusta pekińska,

liczi,

mango,

papaja,

por,

rabarbar,

rzodkiew,

soczewica,

szczaw,

szczypiorek,

szpinak,

surowe ziemniaki.

Na czarnej liście znajdują się też wszystkie produkty przetworzone (w tym solone i słodzone) np. gotowe wędliny, słodycze, przekąski (np. chipsy!), nabiał (zawiera laktozę, której nie trawią chomiki).

Zjedzenie tych produktów przez naszego pupila może grozić nawet jego śmiercią, a w najlepszym wypadku spowoduje problemy układu pokarmowego (biegunkę, silne wzdęcia, niestrawność).

Pamiętaj też, że nie wolno ci karmić chomika przypadkowymi roślinami, które znajdziesz na łące, w lesie czy ogrodzie. Wiele z nich może być bardzo toksycznych albo zawierać na swojej powierzchni spaliny lub sztuczne nawozy, nie mówiąc już o odchodach innych zwierząt.

Zaraz po zakupie chomika w sklepie zoologicznym, stopniowo rozszerzaj jego dietę, w przeciwnym razie możesz doprowadzić do biegunki. Najlepiej zapytaj sprzedawcę, czym był do tej pory karmiony i przez pierwszy tydzień nic nie zmieniaj w jego diecie – daj czas, aby chomik oswoił się z nowymi warunkami. W drugim tygodniu wprowadzaj pojedyncze smakołyki.

Z uwagi na to, że chomiki prowadzą nocny tryb życia, najlepiej karmić je wieczorem, kiedy wstają z dziennego snu.

Daj sobie czas na poznanie swojego pupila. Każdy chomik (tak jak i człowiek) ma własne preferencje żywieniowe, podając mu różne produkty, szybko przekonasz się, które są jego ulubionymi, a które mu nie smakują.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.06.2018.

