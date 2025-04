Bezpańskie zwierzaki nie mają łatwego życia. Doskwiera im nie tylko głód, ale także problemy skórne związane z nieprawidłową higieną. W tym przypadku wiele osób zachodzi w głowę, jak można było doprowadzić psiaka do takiego stanu. Czworonóg miał sporo szczęścia, bo w końcu trafił w dobre ręce i znalazł swój dom na dobre i na złe.

Jak można było doprowadzić psiaka do takiego stanu?!

Kilka dni temu w internecie pojawiło się nagranie, które budzi silne emocje. Jak możemy dowiedzieć się z filmiku, niespełna 2 tygodnie temu w okolicy domu pewnego małżeństwa pojawił się bardzo zaniedbany pies. Prawdopodobnie ktoś celowo go porzucił. Kobieta postanowiła go przygarnąć, ale najpierw zabrała go do psiego fryzjera.

Bezdomny pies był pokryty grubą warstwą czegoś, co kiedyś być może przypominało sierść. Grube strąki zlepionego futra pokrywały całe ciało. Nawet nie było dobrze widać psiego pyszczka. W trakcie kilkugodzinnych zabiegów pielęgnacyjnych psiak był niezwykle spokojny. Podczas usuwania kleszczy doskonale współpracował z groomerką. Reagował na polecenia i podawał jej łapę.

Okazało się, że pod grubą warstwą sierści kryje się młody, wesoły i spragniony miłości psiak.

Internauci nie mogą uwierzyć w niewiarygodną przemianę

Pod filmikiem pojawiła się lawina komentarzy. Miłośnicy zwierząt nie kryją emocji i z zachwytem wypowiadają się o niezwykłej przemianie psiaka.

- Cóż to za niesamowicie cierpliwy pies.- Fantastyczna robota! Oglądałam nagranie od początku do końca. Pies też był niesamowity.- Jestem pewna, że ogolenie matowej sierści i pozbycie się robaków zajęło godziny. Zaskoczyło mnie to, że pies nie próbował uciec, a nawet się cieszył – możemy przeczytać pod nagraniem.

Mamy nadzieję, że w nowym domu psiak zostanie otoczony miłością, na jaką zasługuje.

Źródło: Facebook, @kolztv

