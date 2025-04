Żółwie są zwierzętami, które żywią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Żółwie jedzą pokarm żywy, suszony, gotowy czy mrożony. Przed karmieniem żółwia trzeba mrożonkę rozmrozić i opłukać.

Spis treści:

Najważniejszym pokarmem w żywieniu żółwi jest pokarm żywy:

larwy wodzieni,

larwy komarów,

kijanki i małe żaby,

dafnie,

ryby słodkowodne,

ryby akwariowe (gupiki, mieczyki),

ślimaki wodne,

ochotki,

wodne chrząszcze.

Od czasu do czasu można podać żółwiowi suszoną artemię, dżdżownice i różne owady karmowe dla jaszczurek – świerszcze, szarańczaki, karaczany.

Nie powinno się jednak przesadzać z ilością podawanego pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Wprawdzie powinien on dominować w diecie żółwia, ale nie można zapominać o pokarmie roślinnym. Przykładowo, pożywienie żółwi czerwonolicych w naturalnych warunkach składa się średnio w 50% z pokarmu zwierzęcego i w 50% z pokarmu roślinnego.

Oto pokarm roślinny, którym można karmić żółwia:

bratki,

stokrotki,

liście mniszka,

liście babki lancetowatej,

rośliny akwariowe,

koniczyna,

paproć wodna,

maliny,

truskawki,

czereśnie,

arbuzy,

winogrona,

jabłka,

brzoskwinie,

morele,

pomidory,

kapusta pekińska.

Nie należy przesadzać z ilością powszechnie podawanej żółwiom sałaty i owoców. Istotnym składnikiem diety żółwia powinny być za to produkty bogate w wapń. Jest to potrzebne do budowy pancerza. Unikać należy podawania żółwiom szpinaku.

Popularnym wyborem, jeśli chodzi o karmienie żółwi, są także gotowe mieszanki karmy dla tych zwierząt. Podając je można mieć pewność, że dieta będzie odpowiednio zbilansowana. Nie należy jednak wybierać takich mieszanek, które bazują np. wyłącznie na suszonych warzywach.

Zasadą jest podawanie takiej ilości pokarmu, jaką żółw jest w stanie zjeść w ciągu 5 minut. Dorosłe żółwie należy karmić 2-3 razy w tygodniu, młode (do 6. miesiąca życia)– raz dziennie, a noworodki – dwa razy dziennie do 3- 4 miesiąca życia.

Jeżeli w terrarium przebywa kilka żółwi o różnej wielkości, mniejszym osobnikom najlepiej podawać pokarm w osobnym miejscu, aby mieć pewność, że dostaną właściwą porcję.

Jednym z najczęstszych błędów w żywieniu żółwi wodno-lądowych jest podawanie ciągle tego samego pokarmu, zazwyczaj suszonych kiełży (gammarusa).

Po kilku tygodniach monotonnej diety u żółwia mogą pojawić się objawy niedoboru różnych składników odżywczych. Zwierzę staje się apatyczne, pogarsza się stan jego skorupy, może wystąpić obrzęk powiek. W końcu zwierzę całkowicie traci apetyt i chęć do życia. Ważne jest zatem, by dieta żółwia była urozmaicona i zbilansowana.

Częstym błędem właścicieli żółwi jest karmienie swoich pupili mięsem ssaków i ptaków. Jest to pokarm zbyt tłusty, zawierający za dużo białka i nie występujący w naturalnym menu żółwi.

Drób i wołowina mogą stanowić jedynie dodatek do głównego pożywienia żółwia. Mięso wieprzowe i wędliny należy wykluczyć z diety zwierzęcia.

Nie należy także karmić żółwia suchą karmą dla psów i kotów. Nie stanowi ona zbilansowanego pokarmu dla gadów i może im zaszkodzić.

