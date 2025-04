Jak duże znaczenie ma wybór podłoża

Reklama

Musisz wiedzieć, że podłoże jakie wybierzesz do Twojego akwarium będzie miało wpływ na kilka ważnych kwestii:

1. własności biologiczne i chemiczne wody w akwarium,

2. poziom twardości i pH wody,

3. wzrost roślin,

4. zabezpieczenie korzeni roślin przed gniciem,

5. zabezpiecza rośliny i ryby przed bakteriami chorobotwórczymi i gnilnymi,

6. zapobiega rozwojowi niepożądanych glonów.

Dlatego szczególnie unikaj podłoża, które:

1. wygląda nienaturalnie,

2. zawiera związki metali,

3. jest piaskiem morskim.

Jak należy formować podłoże

Przede wszystkim kształtując dno akwarium należy pamiętać, by miało ono spadek w jednym kierunku - ułatwi Ci to sprzątanie akwarium, a właściwie ego odmulanie. Pamiętaj, by zachować następującą kolejność formowania dna akwarium: najpierw kamienie, potem żwir, a na końcu piasek.

Żwir

O żwirze należy wiedzieć, że jest dobrym podłożem dla roślin, które mogą się w nim ukorzenić, nie jest to jednak podłoże, z którego rośliny mogą czerpać substancje odżywcze. Wybierając żwir należy zwrócić uwagą na to, czy ziarna żwiru nie mają ostrych krawędzi - mogą one zranić ryby, które preferują życie przy dnie. Musisz też sprawdzać, czy wybrany przez Ciebie żwir zawiera związki wapnia - pierwiastek ten wpływa bowiem na zasadowość wody.

Polecamy: Jak oczyścić akwarium?

Piasek

Drobny piasek nawet jeśli wygląda ładnie może stać się przyczyną problemów w Twoim akwarium. Drobny piasek może zablokować przepływ wody do niższych partii korzeni roślin, a tym samym wytworzyć warstwę beztlenową, w której zaczną rozwijać się bakterie gnilne. Dlatego lepiej jest, gdy piasek ma nieco grubsze ziarna.

Kamienie i skałki

Miedzy nimi rybki będą miały swoje kryjówki, dlatego wybieraj skałki i kamienie o delikatnych krawędziach. Możesz wybrać naturalne lub sztuczne skałki i kamienie. Przy naturalnych musisz uważać na skały zawierające związki wapnia.

Korzenie

W akwarium są bardzo pożyteczne: urozmaicają dietę niektórych gatunków ryb, dostarczają składników mineralnych roślinom, nadają wodzie specyficzny kolor. Możesz kupić specjalnie przygotowane korzenie w sklepie akwarystycznym lub przygotować korzenie samemu. Korzenie olchy, dębu, czy wierzby musisz w tym celu pozbawić kory. Potem mocz korzenie, aż przestaną unosić się na powierzchni. W dalszej kolejności wygotuj korzenie w wodzie solą i wypłucz pod bieżącą wodą. Teraz Twoje korzenie możesz włożyć do akwarium.

Reklama

Czytaj także: Jakich akcesoriów potrzebuje Twoje akwarium?