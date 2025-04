fot. Fotolia

Większe posiłki

Zimowy posiłek naszego psa musi być nieco większy i bardziej kaloryczny niż ten podawany w okresie wiosenno-letnim. - W czasie zimy psia dieta powinna zostać wzbogacona o dodatkową porcję witaminy A, D i E. Dzięki odpowiednio zbilansowanym posiłkom, nasz pupil będzie mógł zbudować odpowiednią warstwą tkanki tłuszczowej, która uchroni go przed nadmiernym wychłodzeniem – radzi Milena Wysocka, ekspert marki Doctor Dog.

Pamiętajmy jednak, aby zwiększając posiłki, dostosować je do rasy, wieku, wielkości i aktywności psa.

Ciepłe schronienie, ale nie za gorące

Jeśli nasz czworonóg na co dzień mieszka w domu, zwróćmy uwagę, aby nie przegrzewać pomieszczeń utrzymując temperaturę wewnątrz na poziomie około 20 °C, a legowisko psa umieścić z dala od grzejnika.

Jeżeli natomiast nasz pupil jest stróżem domu i przebywa na zewnątrz, zadbajmy o odpowiednie podłoże jego posłania. Zrezygnujmy z tkanin i kocy na rzecz słomy, która jest doskonałym izolatorem ciepła. W sytuacji, gdy na zewnątrz występują ekstremalnie niskie temperatury, zabierzmy czworonoga do ogrzewanego pomieszczenia, choćby do przedsionka domu.

Ważne spacery

Zimą zwróćmy szczególną uwagę na długość spacerów z psem. Spróbujmy dostosować je do możliwości czworonoga, jego samopoczucia oraz panujących warunków atmosferycznych. Jak mówi Milena Wysocka, niezależnie od rasy, warto zamienić jeden czy dwa godzinne spacery na trzy krótsze, maksymalnie półgodzinne. - Dodatkowo, po każdym zimowym spacerze z czworonogiem, dokładnie wytrzyjmy jego łapy. Sól, która jest wysypywana na chodnikach, podrażnia bowiem opuszki łap, co może przyczynić się do powstawania zranień i uszkodzeń, a nawet stanów zapalnych – dodaje ekspertka.

Zrezygnuj z metalu

W czasie mrozów zrezygnujmy z używania metalowych akcesoriów. Zamieńmy je na skórzane lub wykonane z wytrzymałych materiałów. Metal przyjmuje bowiem temperaturę otoczenia, w związku z czym zima obroża może uszkodzić skórę psa, spowodować odmrożenie, a nawet doprowadzić do choroby gardła.

Dbajmy o sierść zimą

Zimą starajmy się jak najrzadziej kąpać psa ponieważ używanie kosmetyków do pielęgnacji niszczy warstwę lipidową skóry przyczyniając się do czasowego obniżenia odporności narażając psa na infekcje. Po każdej kąpieli pamiętajmy również o dokładnym osuszeniu czworonoga. Zimą zadbajmy również o to, aby częściej czesać psa, szczególnie jeśli jego sierść jest długa, gdyż przylepia się do niej śnieg tworząc trudne do usunięcia kołtuny.