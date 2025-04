Gdy przygarniamy do swojego domu psa, musimy liczyć się z tym, że pupil nie będzie żył wiecznie. Jest to bolesna kwestia dla właścicieli czworonogów. Wielu z nich obawia się wzięcia psa pod swoje skrzydła właśnie dlatego, żeby potem nie musieć się z nim rozstawać. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby przedłużyć życie psa i nieco opóźnić to, co nieuniknione.

Jak dbać o psa, żeby żył jak najdłużej?

Oczywiście nikt nie zagwarantuje nam tego, że nasz pies będzie żył wiecznie. Musimy liczyć się z tym, że ostatecznie i tak będziemy musieli go pożegnać. Ale wyniki badań wykazały, że jest pewien bardzo ważny aspekt, który może wydłużyć życie naszemu pupilowi.

Portal zielona.interia.pl donosi, że naukowcy z Arizona State University doszli do ciekawych wniosków. Badania, które przeprowadzili, wykazały, że psy poddane odpowiedniej socjalizacji mogą cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem o wiele bardziej niż pupile, którzy są skazani przede wszystkim na swoich opiekunów.

Socjalizacja psa wydłuży jego życie

Naukowcy przeprowadzili rozmowy z właścicielami 21 410 psów różnych ras, żeby zbadać to, jak wszelkie czynniki środowiskowe wpływają na zdrowie i procesy starzenia się zwierząt. Okazało się, że te czworonogi, których życie towarzyskie było bujne, żyli znacznie dłużej niż ich przyjaciele o bardziej introwertycznym trybie życia.

Przede wszystkim chodzi o kontakt z innymi psami. Oczywiście nie można rzucać psa od razu na głęboką wodę, ponieważ nasz pupil potrzebuje czasu, aby zaprzyjaźnić się z innym czworonogiem. Gdy jednak zdamy sobie sprawę z tego, że psiak czuje się dobrze w towarzystwie jakiegoś zwierzaka, wówczas powinniśmy dbać o ich jak najczęstsze kontakty. W końcu każdy z nas potrzebuje przyjaciół, prawda?

Relacje między psem a człowiekiem także są bardzo ważne. Dobrzy opiekunowie wiedzą oczywiście, że są dla zwierzaka całym światem, ale warto, aby pamiętali też o relacjach z innymi ludźmi. Nasz pupil potrzebuje różnych osób wokół siebie – w tym także dzieci, z którymi będzie mógł się oswajać. Im większe kontakty społeczne psa, tym szczęśliwszy będzie, a co za tym idzie – wydłuży się jego życie.

