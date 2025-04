Chodniki i ulice zimą posypywane są solą i piaskiem. Chemia drogowa nie służy nie tylko samochodom i botkom (niedawno pisałyśmy o tym jak usunąć sól z butów). Cierpią również zwierzęta. Psie łapy warto zabezpieczać zimą i dbać o nie bardziej, niż kiedykolwiek.

Jak zabezpieczać psie łapy?

Przed wyjściem na spacer posmaruj łapy psa (poduszki) kremem, maścią lub innym preparatem, który zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (warto wybrać preparat oparty na lanolinie, wosku lub czystą wazelinę).

Zakup specjalne buty dla psa (pamiętaj jednak, że te przydają się tylko w ekstremalnych sytuacjach, nie na codzienne spacery).

Jak dbać o łapy psa po spacerze?

Obowiązkowo po powrocie ze spaceru, na którym pies biegał po posypanych solą i piachem chodnikach, trzeba oczyścić mu łapy. Jeśli łapy są poranione, pies z pewnością zacznie wylizywać sól, a ta może mu zaszkodzić.

Po długim spacerze łapy psa warto przemyć wodą lub mokrą chusteczką przetrzeć opuszki.

Najbardziej narażone na działanie soli drogowej i mrozu, są łapy psów o białej sierści. To na opuszkach ich łapek najczęściej pojawiają się bolesne ranki i owrzodzenia, które mogą doprowadzić do powstania stanu zapalnego.

Sprawdź, czy w żadnej z łap nie utkwiło ciało obce. Wyczyść przestrzenie między palcami. Czyste poduszeczki posmaruj balsamem, który zabezpieczy je przed wysuszaniem i pękaniem.

Jeśli zauważysz, że:

pies nie staje na jedną z łap lub kuleje,

intensywnie liże łapę,

ma opuchniętą łapę lub popękane poduszki,

nie pozwala dotknąć swojej łapy,

z ranek sączy się krew lub ropa,

warto udać się do weterynarza. Być może konieczne okaże się leczenie farmakologiczne.

fot. Adobe Stock

Jak dbać o psa zimą?

Nie przegrzewaj psa w ciągu dnia, gdy jest w domu. Legowisko czworonoga nie powinno być umieszczone blisko kaloryfera, a te warto przykręcić. W przeciwnym razie zbyt duża różnica temperatur może narazić zwierzę na odmrożenia łap, gdy wyjdzie na spacer.

Pazury psa warto przyciąć jeszcze przed nadejściem mrozów, a na włochatych łapach nieco skrócić włosy. To zapobiegnie powstawaniu bryłek lodu, które mogą poranić łapy. Stąd prosta droga do infekcji bakteryjnych i bólu - nie trzeba tłumaczyć, czym skutkuje dostanie się soli do otwartej rany.

Jeśli chcesz wykąpać psa zimą, wybierz szampon dla psa z dużą ilością substancji natłuszczających (pantenol, alantoina, lanolina).

