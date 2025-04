Rodzaje filtrów

Filtry można podzielić na biologiczne, chemiczne i mechaniczne. Każdy typ spełnia inne zadanie. Wszystkie jednak łączy pewna ważna cecha – każdy z nich po krótkim czasie użytkowania staje się siedliskiem bakterii, również tlenowych, które są niezbędnym elementem każdego zdrowego akwarium.

Filtry mechaniczne możesz stosować w dużych akwariach – ich przepływ jest dość duży, a ich możliwości oczyszczania wody sprawiają, że mogą usunąć zanieczyszczenia z niedokładnie wypłukanego dna czy resztek pokarmu. Tylko te filtry możesz bez obaw płukać pod silnym ciśnieniem wody, nawet gorącej.

Z czasem na wkładzie filtra mechanicznego zaczną osadzać się dobre bakterie – jednak nie w takiej ilości jak na filtrze biologicznym. Ten rodzaj filtra zapewni Twojemu akwarium właściwą ilość bakterii tlenowych i tych, które wychwytują azot z wody i zamieniają go na azotany. Taki filtr najlepiej jest płukać wodą pochodzącą z akwarium, by nie naruszyć właśnie tych kolonii pożytecznych bakterii.

Filtr chemiczny to z kolei filtr do zadań specjalnych. Ponieważ może zawierać różne podłoża filtrujące – potrafi właściwie zareagować na aktualny problem jaki pojawia się w akwarium. Wkładem filtrującym tego filtra może myć żwirek koralowy, tłuczeń wapienny, specjalnie przygotowane złoża torfu, węgiel aktywny. W zależności od tego czy chcesz podnieść pH wody w akwarium, czy usunąć pozostałości po lekach, albo zapewnić odpowiedni poziom wapnia – wybieraj przeznaczone do tego celu wkłady filtrujące.

Jak dbać o filtr

Jedną z głównych zasad dbania o filtr jest regularne podmienianie wody. Wbrew powszechnemu przekonaniu o każdorazowej całkowitej wymianie wody, należy zaznaczyć, że wodę należy w akwarium podmieniać, a niekoniecznie wymieniać. Na czym polega ta subtelna różnica? Na tym, że podmiana oznacza usuniecie około 10% wody znajdującej się w akwarium i zastąpienie ją nową. Dbanie o filtr to również dbałość o kolonie bakterii, które go zamieszkują.

