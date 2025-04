Pies reguluje temperaturę poprzez dyszenie, ale w silne upały nie poradzi sobie sam. Zobacz, jak schładzać psa w lecie, by nie doznał groźnego udaru cieplnego. Zainwestuj też w matę chłodzącą.

Schładzanie psa w domu

Pilnuj, by pies nigdy nie znalazł się w nasłonecznionym miejscu na długi czas. Temperatura ciała zwierzęcia jest wyższa od ludzkiej, a podwyższona - trudniej ulega redukcji. Jak schłodzić psa w domu czy mieszkaniu?

Wyznacz mu chłodne, zacienione miejsce. Jeśli masz piwnicę, wprowadzaj tam psiaka.

Zadbaj o to, by zawsze miał zimną wodę w misce i wymieniaj ją, gdy ta się nagrzeje.

Przystrzyż sierść i włosy psu. Dodatkowo czesz go dedykowaną do jego sierści szczotką, by usuwać podszerstek (to dodatkowa izolacja cieplna u psów).

Schładzaj psiaka lekkim prysznicem lub organizuj mu kąpiele w letniej wodzie. Uważaj, by nie doznał szoku termicznego! Nie rób tego gwałtownie i nie tuż po ekspozycji słonecznej/powrocie ze spaceru.

Zakup matę chłodzącą dla psa lub kieruj go do wypoczynku na gresie czy płytkach. Pamiętaj, by schładzać pokój w upał.

Obserwuj zwierzę! Jeśli jest apatyczne lub ospałe, nie ma apetytu, bardzo sapie i wytwarza gęstą ślinę - jedź z psem do weterynarza.

Mata chłodząca dla psa

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakup maty chłodzącej dla psa. Jest niedroga - ceny maty chłodzącej zaczynają się od 30 zł i są uzależnione w dużej mierze od rozmiarów. Dostępne na rynku tradycyjne maty umieszcza się w lodówce lub zamrażarce, ale najciekawszym rozwiązaniem, które daje efekt nawet kilku godzin chłodzenia, jest żelowa mata chłodząca dla psa.

Żelowa mata chłodząca nie wymaga umieszczenia w zamrażarce czy w lodówce, bo pod naciskiem zwierzęcia sama zaczyna chłodzić psa - zwykle jej temperatura jest o 10-15 stopni C niższa, niż temperatura otoczenia. Zazwyczaj jej wymiary to 60x50 cm - można ją rozłożyć w legowisku, samochodzie lub na innym, dowolnym podłożu. Jest łatwa w czyszczeniu i szybko można użyć jej ponownie.

Schładzanie psa w samochodzie

Pamiętaj, że zanim wprowadzisz psa do samochodu, musisz schłodzić auto, jeśli jest nagrzane. Najpierw otwórz drzwi i okna, potem jedź z pootwieranymi oknami lub stwórz przeciąg, a na końcu włącz klimatyzację. Dopiero potem wprowadź psa do samochodu.

Temperatura wewnątrz samochodu potrafi osiągać zawrotną wysokość. Wie o tym każdy, kto próbował wsiąść do takiego samochodu i jest bardziej odczuwalna przez psa, niż przez człowieka. Dzień nie musi być bardzo upalny, wystarczy, że słońce świeci dość mocno na zamknięty samochód i nagrzewa go.

Skutki przegrzania - udar cieplny u psa

Udar cieplny to przegrzanie organizmu. Pies chłodzi się, dysząc i oddaje ciepło poprzez stopy. W sumie to niewielka powierzchnia w stosunku do powierzchni ciała całego psa, szczególnie jeśli porównamy ją z naszym ludzkim, całkowicie pocącym się ciałem. Z tego powodu termoregulacja u psa jest trudniejsza i znacznie łatwiej o jego przegrzanie.

Prawidłowa temperatura ciała psa powinna wynosić do ok. 38,5 stopnia, nieodwracalne zmiany w organizmie zachodzą przy ok. 41 stopni Celsjusza. Konsekwencją tego zdarzenia może być co najmniej poważne uszkodzenie mózgu i upośledzenie prawidłowych czynności życiowych organizmu, a często śmierć.

Pies po udarze nawet jeśli przeżyje, może już nigdy nie dojść do siebie. Narażanie psa na nadmierne nasłonecznienie, bez umożliwienia schowania się w cień, pozostawianie go w zamkniętym pomieszczeniu (lub skazywanie psa na skrajne nagrzanie w jakikolwiek inny sposób) to znęcanie się nad zwierzęciem. Jeśli latem (ale nie tylko) dostrzeżesz zamkniętego psa w samochodzie, masz prawo zgłosić to na policję lub wybić szybę.

Psy szczególnie podatne na udar cieplny



Rasy „krótkogłowe”, tj. mopsy, pekińczyki, czy buldogi buldożki, i psy o węższych otworach nosowych - np. niektóre shih-tzu, czy Lhasa Apso mają większą skłonność do szybszego przegrzewania się. Wynika to właśnie ze specyficznej budowy głowy i górnych dróg oddechowych tych psów. Psy tych ras powinniśmy szczególnie chronić od wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia.

Artykuł pierwotnie opublikowany 21.07.2010.

