Chomik raczej nie jest chętny do kontaktów towarzyskich z "wielkim człowiekiem", niemniej jednak potrafi okazywać opiekunowi miłość. Może to być domaganie się kontaktu fizycznego, ale także drobne gesty. Zobacz, jak poznać, kiedy chomik jest szczęśliwy?

Chomiki mają swoje sposoby na okazywanie miłości właścicielom. Choć często uciekają od sięgających po nie rąk, kiedy czują się dobrze, potrafią to pokazać. Chomik, który czuje się dobrze w twoim towarzystwie, chętnie przytula się do opiekuna i nie ucieka od głaskania czy drapania za uszkiem. Najbardziej skłonne to okazywania uczuć właścicielowi są chomiki syryjskie, uznawane za jeden z najbardziej towarzyskich gryzoni. Jednak w każdym przypadku konieczne jest najpierw oswojenie chomika - żaden gryzoń od razu nie da ci kredytu zaufania.

Oznaką miłości jest także lizanie lub delikatne podgryzanie właściciela, a także ściskanie palców w małych rączkach. To jedna z największych form miłości - chomik czuje się bezpiecznie w twoim towarzystwie i wie, że może ci zaufać, bo nie zrobisz mu krzywdy. Dodatkowo jeśli chomik staje przy tobie na dwóch łapkach, oznacza to, że jest zaciekawiony i czuje się swobodnie.

Jak chomik okazuje miłość: mruganie

Jeszcze większą oznaką chomiczej miłości jest... mruganie. Jeśli gryzoń mruga do Ciebie lub po prostu przymyka oczy w twoim towarzystwie, oznacza to, że bezgranicznie ci ufa i czuje się bezpiecznie. Działa to podobnie, jak np. u kotów. Mrużenie oczu u zwierząt to znak, że nie czują dookoła żadnego zagrożenia.

Również ziewanie może być symbolem miłości. Chomik podczas ziewania zamyka oczka i staje się odrobinę zdekoncentrowany, dlatego jeśli ziewa w twojej obecności, oznacza to, że czuje się bezpiecznie. Wie, że może bez obaw zasnąć, kiedy jesteś w pobliżu.

fot. Jak chomik okazuje miłość/Adobe Stock, Natasha

Jak chomik okazuje miłość: komunikacja dźwiękowa

Bardzo ważnym sposobem komunikacji u tych gryzoni są także dźwięki. Szczęśliwy chomik może cicho piszczeć na twój widok. Jest to oznaka radości, ale także podekscytowania (np. gdy widzi, że masz w ręce jego ulubiony smakołyk). Czasem jednak dźwięki wydawane przez chomika są oznaką bólu - jeśli piszczenie jest długie i głośne, gryzoń prawdopodobnie cierpi.

Chomiki często charakterystycznie piszczą, kiedy widzą swojego właściciela po dłuższym czasie. W ten sposób wyrażają nie tylko radość i miłość, ale także wdzięczność.

Choć chomiki raczej nie powinny dzielić ze sobą klatki, zdarza się, że dobrze się ze sobą dogadują. Mogą też spotykać się raz na jakiś czas na "spacerach" poza klatką. Jeśli dwa chomiki zdecydowanie się lubią, na pewno zauważysz, że:

czyszczą sobie nawzajem futerko,

śpią przytulone do siebie,

wspólnie się bawią.

Dodatkowo maluchy mają tendencję do napychania sobie policzków jedzeniem. Jeśli zanoszą je do gniazdka, prawdopodobnie planują podzielić się nim z towarzyszem.

Chomiki, które nie czują się komfortowo, chowają się do swojego gniazdka czy domku, uciekają przed właścicielem i mogą zaatakować, kiedy włożysz rękę do klatki. Jeśli jednak twój pupil czuje się dobrze w twoim towarzystwie, chętnie pokaże ci jak bawi się ulubioną zabawką i da się pogłaskać czy wziąć na ręce.

Szczęśliwe chomiki są aktywne, energicznie czyszczą się i biegają po klatce. Chętnie stają na dwóch łapkach, aby eksplorować to, co dzieje się poza klatką i nie chowają się przed tobą, kiedy się do nich zbliżasz. To oznaka, że twój chomik jest z tobą szczęśliwy.

fot. Jak chomik okazuje miłość/Adobe Stock, New Africa

