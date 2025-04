Jack Russel Terrier to zwinny i bardzo inteligentny piesek, często występujący w reklamach i filmach. Jeśli marzysz o małym, wesołym psiaku, z którym pobiegasz i się pobawisz, a który w razie potrzeby będzie potrafił też cię obronić - lepiej trafić nie mogłaś!

Reklama

Spis treści:

Jack Russell Terrier to jedna z ras psów należąca do grupy terierów w sekcji teriery krótkonożne. Pochodzenie tej rasy jest bardzo ciekawe, a historia jej powstania jest dosyć świeża.

Rasa ta, uznawana oficjalnie dopiero od połowy lat 90-tych, została wyhodowana przez szkockiego pastora Jacka Russella. Człowiek ten słynął z zamiłowania do polowań i psów, a w szczególności terierów.

Psy rasy Jack Russell Terrier charakteryzują się dużą odwagą, która przydaje się w poszukiwaniu zwierząt mieszkających w norach. Psy te są bardzo zacięte w polowaniu, a działając w grupie są w stanie powalić nawet... dzika.

W Irlandii często używane na wsi do tępienia szczurów, a dzięki swej ponadprzeciętnej czujności świetnie nadają się do pilnowania obejścia. To właśnie w Irlandii rozgrywane są co roku zawody tych psiaków w łapaniu szczurów w stodołach. A jak Jack Russell Terrier sprawdza się w życiu domowym?

Jack Russell Terrier to psy słynące z bardzo przyjaznego usposobienia w stosunku do ludzi. Kiedy dostaje jakieś zadanie, realizuje je z wielkim zaangażowaniem. Atrakcją jest dla niego pościg za szybko poruszającym się celem. Najlepiej, jeśli będzie to mała piłka lub frisbee.

Trzeba pamiętać, że pies ten potrzebuje dużo ruchu i aktywnego spaceru. Powolne przechadzki po parku z pewnością nie zadowolą Jacka Russella tryskającego energią. Niektórzy właściciele tych psiaków żartują, że jest to rasa z ADHD.

Warto pamiętać, że jeśli Jack nie otrzyma odpowiednich możliwości do wybiegania się i szaleństw, spróbuje wykorzystać swoją energię w inny sposób. Może się to przyczynić do sporych zniszczeń w domu. Jack Russell Terriery uwielbiają dzieci. Są dla nich idealnymi towarzyszami zabaw.

Zawziętość Jack Russell Terrierów sprawia, że wymagają one solidnego szkolenia. Bez odpowiedniej dyscypliny mogą zdominować całą rodzinę. Psiaki tej rasy są sprytne i inteligentne.

fot. Adobe Stock

Psy tej rasy mają białą sierść ze znaczeniami w kolorze brązowym, rudobrązowym lub czarnym. Najczęściej znaczone są głowa i grzbiet, choć zdarzają się też okazy całkiem białe. Psy występują również z różną długością sierści:

krótkowłose - włos krótki, przylegający,

złamane - włos średniej długości, układający się w jednym kierunku,

szorstkowłose - włos dosyć długi, ułożenie w różnych kierunkach.

Pies ten nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, cieszy się także dobrym zdrowiem. Średnia długość życia to kilkanaście lat. Należy dbać o właściwą dawkę ruchu i utrzymanie psa w prawidłowej wadze. Przedstawiciele tej rasy mają zazwyczaj spory apetyt, trzeba więc zwracać uwagę na ilość podawanej karmy dla psów.

Do chorób przypisywanych tej rasie (na które jednak rzadko chorują) należą: zwichnięcie rzepki kolanowej, choroba Legga-Calvégo-Perthesa, choroba von Willebranda i głuchota (dotyczy psów o umaszczeniu czysto białym).

Reklama

Zobacz więcej:

Encyklopedia ras psów