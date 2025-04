Coraz częściej mówi się o konieczności czipowania psów, które wówczas otrzymują swój indywidualny numer. Można dzięki niemu spróbować namierzyć zwierzaka, a także dowiedzieć się, kto jest jego właścicielem. Ale tylko wtedy, gdy jest on zgłoszony do bazy danych. Niestety wiele posiadających swój numer psów wciąż nie widnieje w żadnym oficjalnym rejestrze. Samo czipowanie też nie jest obowiązkowe i wiele czworonogów nadal nie ma swojej oficjalnej tożsamości. O to, aby to się zmieniło, walczą organizatorzy akcji PiESEL.

PiESEL – psi i koci PESEL

„A czy ty chciałbyś żyć bez tożsamości?” – brzmi ogromny napis na grafice, gdy tylko wchodzimy na facebookowe konto PiESEL. Jest to akcja społeczna na rzecz obowiązkowego znakowania i rejestracji w ogólnopolskiej bazie elektronicznej psów oraz kotów. Nad wprowadzeniem takiego rozwiązania pracuje grupa prawników i aktywistów, której dobro zwierząt leży na sercu. W czym konkretnie miałaby pomóc ta akcja?

PiESEL sprawiłby, że każde zwierzę – zarówno pies, jak i kot - miałoby swój indywidualny numer. Mógłby on pomóc w znalezieniu go np. wtedy, gdy się zgubi. Chroniłby też pupili. W rejestrze widniałby bowiem także właściciel takiego zwierzęcia. A to znaczy, że łatwo byłoby go namierzyć np. w przypadku znęcania się nad czworonogiem.

To nie wszystko. PiESEL mógłby także zapobiec nielegalnemu rozmnażaniu zwierząt oraz ich sprzedaży. Tym samym zmniejszyłaby się liczba bezdomnych czworonogów oraz nielegalnych hodowli.

Inicjatywa PiESEL rośnie w siłę

W Sejmie jest wielu posłów przyjaznych zwierzętom, którzy zaangażowali się w akcję. Istnieje zatem szansa, że już niedługo podczas obrad taka kwestia zostanie poruszona. Warto zaznaczyć, że coraz więcej samorządów wspiera inicjatywę. Uchwałę popierającą postulaty akcji podpisały już m.in. rady takich miejscowości jak: Grodzisk Mazowiecki, Wieliszew, Rzeszów, Toruń, Przemyśl oraz Płock.

Trzymamy kciuki za rozwój tej akcji i to, aby jak najszybciej temat rejestracji zwierzaków został podjęty przez Sejm. Ma to bowiem na celu dobro zwierząt bezdomnych, ale też domowych pupili oraz ich właścicieli. Bezpieczeństwo naszych czworonożnych podopiecznych jest bowiem najważniejsze.

Źródło: prawo.pl/Facebook.com, piesel.org

