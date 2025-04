Ile kosztuje chomik? Może się wydawać, że to świetny przyjaciel rodziny: uczy poczucia obowiązku, a także dbania o innych. Trzeba jednak wiedzieć, że małe dzieci uwielbiają głaskać zwierzęta i bawić się z nimi (oby nie: nimi). Chomik to zwierzę aktywne głównie nocą, więc przez większość dnia odpoczywa, śpi, chowa się przed opiekunami. Wówczas lubi zaszyć się w małym domku lub pod połówką kokosa, nieniepokojony przez nikogo. Jaka jest cena chomika oraz jego utrzymania?

Reklama

Spis treści:

Chomiki kupuje się w sklepach zoologicznych - to najpewniejsze i najbezpieczniejsze źródło. Nie powinno się kupować ani brać gryzoni z domowych, przypadkowych hodowli.

Do najpopularniejszych gatunków chomików należą:

Chomik syryjski to największy spośród udomowionych gatunków chomików. Żyje średnio 2-3 lata. Planując zakup chomika syryjskiego, skieruj swoje kroki raczej do profesjonalnego hodowcy chomików. Chomik, oczekujący na swojego nowego właściciela w sklepie zoologicznym, może być zestresowany zaczepkami klientów, jednak z pewnością lepiej kupić go tam, niż od przypadkowego sprzedawcy.

Jeśli chcesz, by oswojenie chomika przebiegło bez większych problemów, nie nabywaj go od znajomego, którego dzieciom "zdążył się znudzić". Taki chomik może mieć za sobą złe doświadczenia. Długotrwały stres może przypłacić chorobą, a w efekcie - przedwczesną śmiercią.

fot. Chomik cena/Adobe Stock, raquelvizcaino

Cena chomika nie jest wysoka. W większości sklepów zoologicznych waha się w zakresie 10-30 złotych. Średnie ceny chomików poszczególnych ras oscylują wokół 20 złotych:

chomik syryjski: 10-40 zł,

chomik dżungarski: 10-25 zł,

chomik Roborowskiego: 10-30 zł.

Sam koszt zakupu żywego zwierzęcia jest stosunkowo mały, trzeba jednak doliczyć cenę klatki wraz z wyposażeniem oraz pokarmu.

Ile kosztuje chomik i jego "dom"? Nie wystarczy kupno samego gryzonia, potrzebna jest także klatka, kołowrotek, domek, poidełko oraz trociny. Nie może zabraknąć także miseczek na jedzenie. Klatka dla chomika to obowiązkowy zakup. Jej wielkość zależy od gatunku chomika - chomik syryjski potrzebuje klatki o minimalnych wymiarach podstawy: 80 cm x 40 cm, chomik dżungarski: 60 cm x 40 cm.

Oprócz tego, w klatce powinny znaleźć się:

kołowrotek (od ok. 20-40 zł),

domek (już od ok. 10 zł),

poidełko (od 7 zł),

miseczka na jedzenie (10-15 zł),

trociny (od 7-10 zł za paczkę).

W klatce warto umieścić także tunel, najlepiej wykonany z drewna, a nie z plastiku. Wyposażenie klatki chomika jest tanie, w dodatku np. domek możesz wykonać samodzielnie.

fot. Ile kosztuje chomik/Adobe Stock, Perytskyy

Miesięczny koszt utrzymania chomika to około 30-50 zł. Chomik potrzebuje karmy (głównie ziarna, warzyw i owoców) oraz wody (w znikomych ilościach). Do tych kosztów nie zaliczają się ewentualne wizyty u weterynarza, kiedy gryzoń zachoruje.

Co jakiś czas trzeba posprzątać klatkę gryzonia i wymienić trociny. Może się jednak zdarzyć, że zwierzątku zacznie coś dolegać. W przypadku choroby chomika udaj się do lekarza weterynarii - oprócz kosztu wizyty, dolicz także ceny ewentualnych lekarstw.

fot. Koszt utrzymania chomika/Adobe Stock, fantom_rd

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.01.2020.

Reklama

Czytaj także:

Jak posprzątać klatkę chomika

Czy znasz wszystkie rasy chomików?

Rozmnażanie chomików