Pocieszne, radosne psy kochające zabawę – tak widzi je większość osób. Obraz husky'ego w oczach większości ludzi jest jednak niepełny. Oto co warto wiedzieć o tym psie, zanim zdecydujemy się na włączenie go do naszej rodziny.

Historia rasy husky syberyjski

Husky, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Rosji, a dokładniej z części Syberii zamieszkiwanej od setek lat przez Czukczów. Tam rasa ta rozwinęła się, stając się podstawą przeżycia tamtejszej autochtonicznej ludności. Siła, towarzyskość, odporność na trudne warunki i wytrzymałość – te cechy stanowiły o przydatności husky'ego w tamtym terenie.

Wziąwszy pod uwagę ten syberyjski rodowód rasy, zaskoczeniem wydaje się być fakt, że jej krajem patronackim według Międzynarodowej Federacji Kynologicznej są Stany Zjednoczone, zaś w świadomości wielu ludzi husky funkcjonuje jako pies kanadyjski. Husky przybył na kontynent amerykański w początkach XX wieku i szybko zyskał popularność jako pies zaprzęgowy, chętnie wykorzystywany zarówno w trakcie codziennej pracy jak również podczas wyścigów zaprzęgów. Ale nie tylko odporność na niskie temperatury i zamiłowanie do wysiłku było przyczyną tego, że świat zakochał się w huskym.

Temperament i charakter

Husky to psy bardzo przyjacielskie i towarzyskie, a przy tym bardzo żywe. Potrzebują bardzo dużo ruchu (mówi się, że powinny wybiegać tygodniowo przynajmniej 40 km), co powoduje, że wymagają sporo uwagi od właściciela – codzienne spacery są obowiązkowe. Podczas spacerów zwykle nie mamy się czego obawiać, bowiem husky nie wykazuje się zbytnią podejrzliwością i agresywnością w stosunku do obcych ludzi, jak również zwierząt. Ma to swoje dobre i złe strony, jako że psy tej rasy są absolutnie nieprzydatne jako psy obronne.

Husky syberyjskie świetnie czują się w towarzystwie dzieci i w ogóle sprawdzają się jako pies rodzinny, byle nie musiały pozostawać w zamknięciu czterech ścian. Tym, czego psy te nienawidzą najbardziej, jest nuda, której objawem mogą być wykopane przez nie doły na podwórku, które to husky kopać uwielbiają. Jeśli więc nie chcemy mieć zdemolowanego podwórza, zapewnijmy swojemu pupilowi codzienną dawkę ruchu i zabawy.

Wychowanie husky'ego

Psy tej rasy cechuje duża energiczność, ale również silny charakter, co powoduje, że husky jest uparty i może równie dobrze zapałać szczerym afektem do nauki, jak też lekceważyć ją. Zwykle jednak pies jest do nauki chętny, a wtedy ujawnia się jego nieprzeciętna inteligencja.

W wychowaniu husky'ego trzeba być konsekwentnym. Te psy to prawdziwe rozrabiaki, więc jeśli nie nauczymy szczeniaka, by nie drapał mebli albo nie wchodził na łóżko, jako dorosły pies będzie nieznośny. Kiedy chcemy, by nabył określoną umiejętność, konsekwentnie domagajmy się jej wykonania, starając się jednocześnie utrzymać zainteresowanie psa. Jeżeli się znudzi, możemy zapomnieć o skutecznej nauce czegokolwiek i to mimo tego, że doskonale wie, o co go prosimy. Po prostu wykonywanie poleceń nie będzie dla niego zabawą.

Ważne jest też kontrolowanie husky'ego, który jako łowca wykorzystuje duże zainteresowanie ganianiem za mniejszymi zwierzętami. By uchronić koty sąsiadów przed zbytnim stresem, pilnujmy pupila podczas spacerów, bo puszczony samopas będzie je terroryzował, dopóki się nie zmęczy.

Pielęgnacja husky'ego

Husky jest psem czystym i z reguły wolnym od pasożytów. Sam doskonale potrafi zadbać o higienę, myjąc się na kocią modłę. Jeśli nie zamierzamy wozić go na wystawy, dwie kąpiele w roku absolutnie wystarczą. Ważniejsze w przypadku tej rasy jest częste czesanie, zwłaszcza w czasie linienia. Grube i piękne futro psa tej rasy wymaga dość sporo uwagi.

Pamiętajmy, że husky trzymany w mieszkaniu może linieć cały rok, a to oznaczać może duże kłopoty i konieczność czesania pieska codziennie.

Poza okresami linienia husky nie potrzebuje szczególnej pielęgnacji. Od czasu do czasu warto przycinać mu pazury, poza tym zadba o siebie sam. Karmienie również nie nastręcza trudności, bowiem syberiany nie jedzą dużo, a ponadto nie są zbyt wybredne, choć należy pamiętać, że mają swoje przyzwyczajenia i nagła zmiana diety może być przyczyną problemów z układem trawiennym.

Pamiętajmy, by psa nie przekarmiać, zwłaszcza gdy nie zmuszamy go do wytężonego wysiłku.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, husky syberyjski to pies, który da nam mnóstwo radości, a także pomoże zadbać o naszą formę, domagając się codziennych spacerów. Zakochają się w nim nasze dzieci, a on uczucia te odwzajemni, stając się kompanem zabaw, których nigdy nie ma dosyć. Jedyne, przed czym nas obroni to kot – i to raczej nieduży, ale za to z łatwością przychodzić mu będzie wywoływanie uśmiechu na twarzy swojego właściciela i nie tylko, a przecież to radość z posiadania psa powinna być głównym argumentem przemawiającym za zakupem husky'ego. Jeśli poświęcimy mu wystarczająco dużo uwagi, stanie się przyjacielem, o jakim marzyliśmy.

