Chomik, świnka morska, królik miniaturka, szynszyla, kameleon, kot czy pies - zwierząt, którym można stworzyć dom, jest wiele. Domowa hodowla mrówek wciąż brzmi egzotycznie, za to coraz więcej osób zaczyna interesować się tym tematem.

Podpowiadamy jak zacząć domową hodowlę mrówek i ile kosztuje terrarium dla mrówek (formikarium).

Choć nie można ich przytulić, pogłaskać czy wyprowadzić na spacer, hodowla mrówek ma wielu zwolenników. Największą przyjemność daje samo obserwowanie mrówek w ruchu. Ich hierarchii, zachowań, planu dnia.

Obserwacja mrówek w przyrodzie to jednak co innego, niż ta prowadzona w domu. Mając formikarium, można podglądać mrówki praktycznie na okrągło.

Aby zacząć hodowlę mrówek, potrzebne będą:

królowa lub cała kolonia,

formikarium (terrarium dla mrówek).

Zarówno królową jak i kolonię można kupić, także w zestawie startowym dla początkującego hodowcy mrówek. Znajduje się w nim już formikarium wraz z potrzebnym wyposażeniem (keramzyt, kora, mech, szyszki).

Królową można także złapać samodzielnie na wolności. Nie należy jej jednak szukać w mrowisku, ponieważ spowoduje to zniszczenie całej struktury kopca. Można ją za to spotkać jeszcze zanim znajdzie miejsce na złożenie jaj i zbudowanie gniazda. To właśnie słynne latające mrówki, ponieważ królowa w okresie godowym ma skrzydła, które następnie odrzuca.

Po złapaniu królowej i umieszczeniu jej w terrarium, czasem już kolejnego dnia można zaobserwować złożone jaja.

Gatunki mrówek do hodowli

Kupując mrówki do hodowli, można wybierać spośród różnych gatunków. Do najbardziej popularnych należą:

Lasius niger,

Camponotus nicobarensis,

Formica (pierwomrówki),

Messor barbarus (żniwiarki).

W zależności od gatunku należy dobrać odpowiedni pokarm. Jedne mrówki żywią się np. miodem, cukrem, inne - nasionami. Niezbędne bywa podawanie też pokarmu białkowego, np. martwych owadów. W przeciwnym razie mrówki mogą zacząć pożerać własne potomstwo.

Rodzime gatunki mrówek dobrze radzą sobie w domowej temperaturze, egzotyczne mogą wymagać zimowania.

W hodowli mrówek stosuje się różne typy formikariów. Terrarium dla mrówek może mieć różne rodzaje:

ziemne,

akrylowe,

gipsowe i z betonu komórkowego,

korkowe.

Formikarium ziemne jest wyglądem najbardziej zbliżone do naturalnych warunków, w jakich żyją mrówki, jednak daje ograniczoną możliwość ich obserwacji. Początkujący hodowca mrówek może niechcący zalać kolonię wodą i doprowadzić do wytopienia mrówek.

Formikarium akrylowe jest bardzo popularne, na rynku jest wiele modeli do wyboru. Nie wygląda naturalnie, za to bardzo estetycznie i jest dla mrówek bezpieczne.

Korkowe terrarium dla mrówek z czasem zostanie przemielone przez żuwaczki mrówek i trzeba je będzie wymienić. Formikarium wykonane z gipsu, także podda się działalności niektórych gatunków.

