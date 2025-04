Czy może być coś bardziej poruszającego niż los zwierzęcia, które czeka w schronisku na adopcję? Tak, pupil, który znalazł rodzinę i ponownie został skazany na pastwę losu. Dlatego tak ważna jest rozsądna decyzja o adopcji. Nigdy nie wiemy bowiem, jaki temperament będzie miał zwierzak, którego przygarniemy i powinniśmy być gotowi na wszystko, żeby ponownie go nie skrzywdzić.

Helenka to psinka, która przez dłuższy czas przebywała w domu tymczasowym, aż znalazła rodzinę, o której marzyła od dawna. Ludzi, którzy zechcieli ją adoptować. Oczywiście najpierw musieli przejść proces adaptacji, który polegał na poznawaniu się z psem i wspólnych spacerach. Ostatecznie zdecydowali się na psinkę i zabrali ją do domu. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

Fundacja Zwierzęta Niczyje na Facebooku zamieściła post, w którym informuje, że Helenka wróciła z adopcji. Ludzie, którzy ją przygarnęli, stwierdzili bowiem, że nie jest normalnym psem i zaczęło przeszkadzać im zachowanie psinki.