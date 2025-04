Łukasz Zagrobelny, ambasador akcji dlaSchronika.pl, fot. materiały prasowe

Gwiazdy wspierają polskie schroniska

Obchodzony 4 października Światowy Dzień Zwierząt to dobry pretekst, by pomóc bezdomnym czworonogom. Nie musicie nawet wychodzić z domu, wystarczy, że odwiedzicie stronę www.dlaSchroniska.pl i za jej pośrednictwem kupicie dla wybranego psa lub kota potrzebną mu rzecz. Do tej pory dzięki tej platformie zebrano już dary o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych, a kwota ta ciągle się powiększa, bo do akcji włączają się kolejne osoby, w tym znani polscy artyści i blogerzy, między innymi Marta Wierzbicka i Łukasz Zagrobelny.

Pomagaj zwierzętom nie tylko w Światowy Dzień Zwierząt

Zwierząt, którym los nie podarował ciepłego kąta ani kochających właścicieli, niestety nie brakuje. Ich domem, często na zawsze, zostają schroniska, które nierzadko mają zbyt mało funduszy, aby wszystkim podopiecznym zapewnić godne warunki. Pomocną dłoń wyciągają do nich organizatorzy ogólnopolskiej charytatywnej akcji dlaSchroniska.pl. Inicjatywa regularnie przyjmuje pod swoje skrzydła coraz więcej schronisk z całego kraju i ich potrzebujących mieszkańców. – Za pośrednictwem platformy dlaSchroniska.pl można obecnie pomagać ponad 400 zwierzakom, dla których od lipca zebraliśmy już dary o łącznej wartości ponad 100 tys. zł. Do biorących udział w naszym projekcie schronisk trafiły między innymi karma, miski, legowiska, smycze, szelki, obroże i środki czystości dla psów i kotów, a także gryzaki i inne zabawki – mówi Piotr Baranowski, jeden z organizatorów akcji dlaSchroniska.pl.

Zrób personalizowane zakupy

By wesprzeć potrzebujące czworonogi, wystarczy dostęp do internetu. – Na stronie www.dlaSchroniska.pl najpierw w galerii zdjęć wybieramy zwierzaka, któremu chcemy coś podarować. Każdy z nich ma przypisaną listę artykułów, których najbardziej potrzebuje – te wykazy tworzone są dla poszczególnych zwierząt indywidualnie przez ich opiekunów, dzięki czemu mamy pewność, że prezent zawsze będzie trafiony – podkreśla Piotr Baranowski.

Kulka ze Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, fot. materiały prasowe

– Internauci sami wybierają, które produkty i za jaką kwotę chcą kupić – to może być na przykład puszka karmy za 3,99 zł, ale też transporter dla kota lub psa za 49,90 zł. Liczy się każdy gest i dobre serce – dodaje. Inicjatywę można wspomagać również na inne sposoby, na przykład kupując specjalnie zaprojektowane koszulki dostępne w sklepie internetowym Koszulkowo.com – zysk z ich sprzedaży jest przekazywany na rzecz zwierząt, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Internautów chętnych do wzięcia udziału w akcji jest wielu, a do pomagania zachęcają również znani polscy artyści i blogerzy, między innymi aktorka Marta Wierzbicka i muzyk Łukasz Zagrobelny. Twórcy dlaSchroniska.pl zapraszają także do udziału kolejne placówki – projekt jest otwarty dla ośrodków z całej Polski.

