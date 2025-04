Gorączka świątecznych zakupów – nie zapominajmy o naszym podopiecznym!

Doskonale wiemy, że w okolicach połowy grudnia wszędzie robi się dość nerwowo. Trudno się temu dziwić, przecież idą święta i tak jest co roku. Biegamy od sklepu do sklepu w poszukiwaniu wymyślnych prezentów, sprzątamy mieszkanie i denerwujemy się, gdy na dopiero co odkurzonej kanapie ukochany psiak odciśnie zabłoconą łapę. Pamiętajmy jednak, że nasz zwierzak nie rozumie, czemu wszyscy są tak zabiegani, krzyczą i się denerwują.