15-letni pies to senior z reguły posiadający już kochający dom i rodzinę, przy której może spędzić swoje ostatnie chwile. Niestety tej cudownej goldence nie było to dane. Jej opiekunowie z powodów zdrowotnych nie są w stanie się nią dłużej zajmować, a ona na stare lata może wylądować w schronisku. Nie zasłużyła jednak na to, aby spędzić w nim resztę swojego życia. Dlatego chcemy zrobić wszystko, aby znaleźć jej cudowny dom.

Opiekunka musiała ją opuścić na stare lata

Na facebookowym profilu Przytulisko Głowno pojawił się rozrywający serce wpis. Na zdjęciu widzimy pięknego, uśmiechniętego golden retrievera. To 15-letnia Molka, która ma cudownych opiekunów, ale już niedługo zostanie sama. Jej świat może legnąć w gruzach.

Jej opiekunka czeka na przeszczep wątroby, po przeszczepie musi przebywać w sterylnych warunkach i nie jest możliwe życie pod jednym dachem z psem – czytamy we wpisie przytuliska.

Weterynarz zaproponował eutanazję ze względu na wiek zwierzęcia. Opiekunowie Molki chcą jednak, aby psinka odeszła sama, w spokoju, przeżywając całe swoje życie. Tym samym błagają o pomoc w znalezieniu cudownego domu dla suni.

Sam zobacz, jaki to słodziak.

Goldenka seniorka do wzięcia

Molka jest zdrowa i łagodna. Jedyne schorzenia, jakie ma, to te związane z wiekiem. Dlatego szuka domu bez dużej ilości schodów. Czasami ma kłopoty z uszami, ale nie potrzebuje już długich spacerów, tylko kochającego człowieka, który otoczy ją opieką do końca jej dni.

Jeśli jesteś zainteresowany przygarnięciem sunieczki, zadzwoń pod numer telefonu: 607930343. A jeżeli nie możesz jej wziąć pod swój dach, udostępnij post, aby pomóc w dodarciu do jak najszerszego grona odbiorców.

- Udostępniam z nadzieją, że ta urocza sunia znajdzie kochającą rodzinę. - Oby znalazła domek. - Jaka cudowna – piszą komentujący.

Nie da się ukryć, że to przepiękna psia seniorka. Trzymamy mocno kciuki, aby szybko znalazł się dla niej nowy opiekun.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

