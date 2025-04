Gigantyczny sukces polskiego schroniska. Majówka była udana dla wielu zwierzaków

Majówka w tym roku była piękna, słoneczna i udana nie tylko dla amatorów grilla. To także cudowny czas dla wielu podopiecznych łódzkiego azylu i gigantyczny sukces polskiego schroniska. Zobacz, co takiego się tam wydarzyło i to właśnie w majowy weekend.