Gekon orzęsiony na wolności żyje na Nowej Kaledonii, ok. 1400 km od Australii. Jest gadem, dobrze przystosowuje się do warunków życia w terrarium. Bardzo chętnie hodują go początkujący miłośnicy gadów, bo nie sprawia większych problemów. Licząc razem z ogonem, dorasta do 25 cm, ale często jest nieco krótszy, Waży zaledwie 40 – 65 g. Malutki gekon po wykluciu ma ok. 7,5 cm i waży 1,5 g. Co warto podkreślić, jego hodowla w domu nie szkodzi w żaden sposób alergikom. Ale zanim kupisz gekona, warto trochę poczytać o hodowli gadów w terrarium.

Dlaczego gekon orzęsiony

Drugi człon nazwy tej jaszczurki wziął się stąd, że ma na ciele małe, charakterystyczne rzęski, które zaczynają się nad oczami biegną wzdłuż całego ciała. Decydując się na gekona orzęsionego warto wiedzieć, że jest wiele odmian barwnych. Są brązowe, brunatne, żółte,czerwone, zielone, pomarańczowe w różnych odcieniach.

Cena gekona orzęsionego

Za zwierzątko trzeba zapłacić 80 – 150 zł. Jest sporo ofert np. na olx.pl. Można też kupić gekona z hodowli (gekosfera.pl). Cena zależy od odmiany. Kupując gekona z hodowli mamy większą pewność że jest zdrowy i dobrze karmiony.

Jakie terrarium dla gekona

Terrarium powinno być szklane, z wentylacją, o wymiarach minimum: 45 cm x 45 cm x 60 cm (wysokość). Im większe, tym gekonowi orzęsionemu będzie wygodniej. Można też razem hodować 2 lub 3 osobniki, ale pod warunkiem, że nie są wobec siebie agresywne. Niekiedy zdarza się agresywny gekon i wtedy trzeba go odizolować.W terrarium powinna być ściółka z włókna kokosowego, kryjówki np. ze skorupy kokosa (najlepiej więcej niż jedna), kilka sztucznych roślin, miseczka na pokarm i wodę.

Temperatura i wilgotność powietrza

Optymalna temperatura w terrarium dla gekona orzęsionego to 22-25 stopni C. Wilgotność powietrza powinna wynosić 60 – 80 proc. Aby taką wilgotność osiągnąć, trzeba spryskiwać terrarium. Warto mieć higrometr do pomiaru wilgotności – ok. 40 zł i termometr – ok. 20 zł. Jeśli w pomieszczeniu jest chłodno, warto kupić do terrarium specjalną matę grzewczą.

Dieta gekona orzęsionego

Ten gad, w przeciwieństwie do innych jaszczurek nie musi jeść żywych owadów. Karmi się go specjalną karmą dla gekonów, którą można kupić w dobrych sklepach lub przez internet. Taka karma nie jest tania, bo 100 g kosztuje ok. 50 zł, ale wystarcza na ok. 6 miesięcy dla jednego gekona. Oczywiście gekony orzęsione mogą jeść i chętnie jedzą też owady: świerszcze, mączniki itp.

Niektórzy zalecają, aby do gotowej karmy dla gekona dodawać trochę przecieru owocowego dla niemowląt, lub zrobionego własnoręcznie. Jeśli decydujemy się na podawanie owadów, to młode gekony karmimy codziennie kilkoma małymi mącznikami. Starszym osobnikom można podawać także świerszcze. Zazwyczaj jedzą co drugi dzień po kilka, do dziesięciu owadów. Dietę gekona orzęsionego dobrze jest uzupełnić o wapno. Proszkiem tego minerału można posypać owady lub karmę. Jest też do kupienia wapń w kostkach, które kładzie się w terrarium. Wodę w miseczce trzeba zmieniać codziennie.

Jak odróżnić samca gekona od samiczki

Samiec gekona orzęsionego od czwartego a niekiedy ósmego miesiąca życia ma dobrze widoczne zgrubienie ogona. Znajduje się tam podwójny narząd kopulacyjny – hemipenis. Samica gekona ma w nasadzie ogona szparę kloakalną w kształcie trójkąta. Niestety u bardzo małego gekona trudno rozpoznać płeć.

Charakter gekona orzęsionego

Gady te są łagodne, nie wykazują agresji, ale też nie boją się. Łatwo je oswoić, podobnie jak gekona lamparciego. Można brać je na ręce bez obaw. Tylko czasem jeden osobnik gekona jest agresywny w stosunku do drugiego. Wtedy trzeba je od siebie odizolować. Warto wiedzieć, że gekony prowadzą nocny tryb życia. W dzień mało je widać, uaktywniają się nocą.

