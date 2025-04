Gekon lamparci to nieduża egzotyczna jaszczurka. W wieku ok. 2 lat osiąga ok. 28 cm. W terrarium żyje kilkanaście lat, czasem dłużej. Jest łagodny i efektowny. W sklepach dostępne są różne odmiany różniące się ubarwieniem. Jego środowisko naturalne to Azja Mniejsza i Środkowa, ale w wygodnym terrarium czuje się dobrze i nie sprawia hodowcy problemów. Ile kosztuje gekon lamparci i jak o niego dbać?

Cena gekona lamparciego (za młodego przedstawiciela popularnych odmian) oscyluje w przedziale 100-200 zł. Tylko odmiany wyszukane, nieco różniące się ubarwieniem, są droższe. Ich cena jest często kilkukrotnie wyższa.

Gdzie kupić gekona lamparciego? Najlepiej wybrać się do sklepu zoologicznego, który zajmuje się profesjonalną sprzedażą gadów. Jeśli chcesz mieć zwierzę z dobrego i legalnego źródła, lepiej nie decyduj się na zakup zwierzęcia poprzez aukcje od niecertyfikowanych hodowców.

fot. Gekon lamparci: cena/Adobe Stock, halimqdn

Początkującym hodowcom zazwyczaj poleca się klasyczne odmiany gekona lamparciego, np. Classic het Lavender. Popularna jest także odmiana gekona Sunglow Bell het. Enigma, High Yellow, Mack Snow, SHTCTB - super hypo tangerine carrot tail baldy. Te odmiany gekona lamparciego nie są zbyt drogie.

Swoich wielbicieli ma także droższa odmiana Super Snow Albino, ale jego cena to już kilkaset złotych. Niektórzy posiadacze jaszczurek ogłaszają się, by sprzedać swoje okazy po kilku latach od ich zakupu - zawsze można w ten sposób „adoptować” zwierzę, choć wiąże się to dla niego z dużym stresem.

Gekon lamparci nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o hodowlę. Jest łagodny i łatwo go oswoić. Przez większość dnia śpi, za to prowadzi nocny tryb życia - wówczas może spacerować po terrarium i chętnie podejmować aktywności.

Jakie są wymagania gekona:

temperatura w terrarium powinna wynosić 25-35 stopni w dzień i ok. 20 stopni w nocy;

w jednym terrarium nie powinno znajdować się dwóch samców (mogą prowadzić ze sobą walki);

zimą należy stopniowo redukować temperaturę do 10-12 stopni w dzień i 15-18 w nocy;

w terrarium powinno znajdować się odpowiednie oświetlenie;

podłoże w terrarium powinno być sztucznie dogrzewane.

fot. Gekon lamparci: wymagania/Adobe Stock, graham swain/EyeEm

Młoda jaszczurka może mieć nieduże terrarium, a gdy podrośnie, możesz przenieść zwierzątko do większego. Ale można także od razu umieścić gekona w docelowym. Uważa się, że najmniejsze dopuszczalne terrarium gekona lamparciego powinno mieć wymiary 60 x 50 x 40 cm. W takim jednak warto zagospodarować także jego ściany, aby gekon lamparci miał większą przestrzeń życiową. Lepsze są terraria długości 80, 100 i 120 cm.

Jak urządzić terrarium dla gekona?

Otwory wentylacyjne. Dobre terrarium dla gekona lamparciego ma otwory wentylacyjne, np. z boku na dole i na górze lub z boku na dole i na drugim boku na górze. Chodzi o to, aby powietrze przepływało, ale nie było przeciągów.

Dobre terrarium dla gekona lamparciego ma otwory wentylacyjne, np. z boku na dole i na górze lub z boku na dole i na drugim boku na górze. Chodzi o to, aby powietrze przepływało, ale nie było przeciągów. Drzwiczki. Są potrzebne, bo ułatwiają sprzątanie i pielęgnowanie gekona.

Są potrzebne, bo ułatwiają sprzątanie i pielęgnowanie gekona. Oświetlenie. Jeśli terrarium jest całe ze szkła i stoi w widnym miejscu, wystarcza dzienne oświetlenie. W innym przypadku dobrze jest je doświetlić świetlówką terrarystyczną lub zwykłą.

Jeśli terrarium jest całe ze szkła i stoi w widnym miejscu, wystarcza dzienne oświetlenie. W innym przypadku dobrze jest je doświetlić świetlówką terrarystyczną lub zwykłą. Ogrzewanie. Optymalna temperatura dla gekona lamparciego to 25 st. C. Najlepiej dogrzewać terrarium matą grzewczą. Unikajmy takich metod dogrzewania, które mogą spowodować poparzenie jaszczurki.

Optymalna temperatura dla gekona lamparciego to 25 st. C. Najlepiej dogrzewać terrarium matą grzewczą. Unikajmy takich metod dogrzewania, które mogą spowodować poparzenie jaszczurki. Dekorowanie ścian terrarium. Chociaż gekon lamparci jest zwierzątkiem naziemnym, to chętnie się wspina po ścianach, odpowiednio urządzonych. Dlatego można zrobić na nich niewielkie półki, coś w rodzaju występów skalnych.

Chociaż gekon lamparci jest zwierzątkiem naziemnym, to chętnie się wspina po ścianach, odpowiednio urządzonych. Dlatego można zrobić na nich niewielkie półki, coś w rodzaju występów skalnych. Ściółka. Gekony często ją zjadają, dlatego radzi się wykładanie terrarium papierowymi ręcznikami. Można też zastosować mieszaninę dużych kamyków i łupek. Żwirek może zostać pożarty! Niektórzy stosują korę, kostkę kokosową, kolby kukurydzy. Ale, jeśli gekon pożera, trzeba tego rodzaju wyściółkę usunąć jak najszybciej.

Gekony często ją zjadają, dlatego radzi się wykładanie terrarium papierowymi ręcznikami. Można też zastosować mieszaninę dużych kamyków i łupek. Żwirek może zostać pożarty! Niektórzy stosują korę, kostkę kokosową, kolby kukurydzy. Ale, jeśli gekon pożera, trzeba tego rodzaju wyściółkę usunąć jak najszybciej. Kryjówka. Może nią być np. połowa dużego kokosa, gliniana doniczka lub specjalna kryjówka kupiona w sklepie zoologicznym. Doświadczeni terraryści radzą także, aby jedna z kryjówek była nieco wilgotna. Może to być np. plastikowe pudełko wyłożone wilgotnym włóknem kokosowym. Będzie to odpowiednik naturalnych kryjówek gekonów, czyli miejsc pod kamieniami w naturze, gdzie panuje lekka wilgoć.

fot. Gekon lamparci: terrarium/Adobe Stock, Radim Glajc

W terrarium powinny stać trzy miseczki: z wodą, z jedzeniem i z wapniem. Zawsze warto karmić gekona w sposób urozmaicony. Polecane są różne gatunki świerszczy, karaczanów, jedwabniki, młoda szarańcza, mączniki.

Latem mogą to być owady z czystych ekologicznie łąk, np. pasikoniki, ćmy. Im pokarm jest bardziej urozmaicony, tym mniej suplementacji potrzebuje gekon lamparci i znacznie zwiększa się jego długość życia.

Gekon powinien mieć stały dostęp do wapnia w proszku. Długość życia gekona lamparciego jest zależna od dbania o jego żywienie, wygodę w terrarium czy po prostu - zapewnienie mu towarzystwa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.09.2018.

