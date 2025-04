Rybki jak ludzie, jedne lubią towarzystwo inne wolą samotność. Kiedy odwiedzisz sklep akwarystyczny cz zoologiczny zwróć uwagę na opisy rybek.

Ryby towarzyskie

Jeśli ryba określana jest mianem towarzyskiej oznacza to, że świetnie będzie się czuła w towarzystwie innych gatunków. A co ważniejsze taka rybka z pewnością nie będzie zagrożeniem dla innych mieszkańców akwarium. Rybki towarzyskie to najczęściej małe i spokojne rybki: danio, razbory, zdecydowana większość bystrzyków i żyworódek.

Z czego wynika brak towarzyskości

Musisz pamiętać, że niektóre rybki, dopóki są małe mogą zamieszkiwać razem z innymi, jednak z wiekiem stają się agresywne, stanowczo bronią swojego terytorium. Niekiedy wielkość ryb sprawia, że trzeba je odizolować. Ważną sprawą związaną z tymi rybami jest kwestia ich inteligencji - ponoć są one bystrzejsze niż ryby towarzyskie, co przejawia się atakowaniem współmieszkańców po zapadnięciu zmroku.

W akwarium gatunkowym świetnie czuje się pielęgnica pawiooka.

Czy można eksperymentować

Doświadczeni akwaryści niekiedy ryzykują łączenie w jednym akwarium gatunków, które niezbyt się lubią i co ważne odnoszą sukces.

Warto porozmawiać z takimi osobami, czy zapytać na forum, być może uda się bez problemów poznać rybki dwóch z pozoru antagonistycznych gatunków?

Akwarium gatunkowe

Po te formę akwarystyczną sięgają często doświadczeni akwaryści. W takim akwarium pływa jeden osobnik lub kilka osobników jednego gatunku. Może z początku wydać Ci się to mało ciekawym zajęciem - opieka nad jedną rybką, czy kilkoma takimi samymi - nic bardziej mylnego. Ale jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rybkami - akwarium gatunkowe może rzeczywiście wydawać Ci się mniej atrakcyjne.

