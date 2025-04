Istnieje wiele gatunków żółwi hodowlanych. Różnią się one od siebie nie tylko wyglądem, ale także wymaganiami. Warto wiedzieć, czego potrzebuje konkretny gatunek, zanim zdecydujesz się przyjąć nowe zwierzątko pod swój dach.

Reklama

Spis treści:

Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans) zwany jest także czerwonouchym lub ozdobnym. Swoją nazwę zawdzięcza dwóm czerwonym pręgom rozchodzącym się po bokach głowy. Pancerz z płaskim, owalnym karapaksem o barwie zielonej. Osiąga wielkość od 25 do 30 cm. Prowadzi dzienny tryb życia. Wymaga przestronnego akwarium z wodą o temp. 25 stopni C i częścią lądową (ok. 1/3 powierzchni terrarium), koniecznie posiadającego filtr, ponieważ ma tendencję do dużego zanieczyszczania wody. Żółwia czerwonolicego należy karmić głównie planktonem z dodatkiem roślin wodnych. Młodym żółwią podajemy pokarm mięsny składający się głównie z bezkręgowców, a także rośliny zielone.

fot. Gatunki żółwi: żółw czerwonolicy/Adobe Stock, waldenstroem

Żółwik malowany (Chrysemys picta) w zależności od gatunku długość karapaksu wynosi przeciętnie 10-25 cm. Występują w czterech podgatunkach różniących się ubarwieniem. Charakterystyczną ich cechą jest karapaks pozbawiony kilów, gładki i owalny.

Plastron jest zazwyczaj żółty lub pomarańczowy, czasami z ciemnym rysunkiem. Na głowie żółte widoczne są żółte pasy. Obecnie handel tym gatunkiem żółwia został zakazany w krajach Unii Europejskiej ze względu na drastyczne zmniejszenie ich populacji.

fot. Gatunki żółwi: żółwik malowany/Adobe Stock, karel

Żółw czerwonobrzuchy (Pseudemys rubriventris) to gad z rodziny żółwi błotnych, zaliczany do żółwi ozdobnych. Dorosłe osobniki osiągają wielkość 35 cm i w warunkach naturalnych dożywają do 40 lat. Karapaks u młodych ma pośrodkowy kil i barwę ciemnożółtą lub pomarańczową z wyraźnym rysunkiem. Plastron jest koloru czerwonego lub pomarańczowego. Wyposażenie terrarium powinno być takie samo jak w przypadku żółwia czerwonolicego.

Dodatkowo można umieścić w wodzie kępki rzęsy lub pistii. Temperatura wody powinna wynosić 26-28 st. C. Podobnie jak żółw czerwonolicy jest gatunkiem wszystkożernym, z przewagą diety roślinnej. Młodym podaje się głównie pokarm mięsny, składający się z bezkręgowców.

fot. Gatunki żółwi: żółw czerwonobruchy/Adobe Stock, ondrejprosicky

Żółw sundajski (Cuora amboinensis) należy do azjatyckich żółwi pudełkowych. Charakterystyczna ich cechą są silnie wysklepiony karapaks o barwie ciemnobrązowej z przebiegającym przez środek kilem. Młode osobniki posiadają trzy kila, z których z czasem pozostają dwa. Plastron jest zazwyczaj jasnożółty lub kremowy. Maja długą szyję i pociągłą głowę. Wielkość dorosłego osobnika wynosi przeciętnie 21,6 cm. W niewoli dożywają wieku 25-30 lat.

Żółw sundajski wymaga terrarium ziemno-wodnego typu tropikalnego Temperatura powietrza powinna wynosić 27-28 st. C, z nocnym spadkiem do 22 st. C; temperatura wody - 24-26 st. C. Większość powierzchni zbiornika powinna zajmować woda.

Należy także zapewnić żółwiowi łagodne zejście. Koniecznie należy zamontować filtr. Żółwia sundajskiego karmimy pokarmem roślinnym i zwierzęcym, podając go w wodzie i na lądzie.

fot. Gatunki żółwi: żółw sundajski/Adobe Stock, kampwit

Żółw obrazkowy (Graptemys pseudogeographica) zwany jest także żółwiem ostrogrzbietym. Jego nazwa wzięła się od charakterystycznego układu tarczek, które układają się na kształt spadzistego dachu. Karapaks ma najczęściej barwę oliwkowo-zieloną, skóra koloru oliwkowego lub brązowego pokryta jest żółtymi pasami.

Dorosłe osobniki osiągają przeciętnie 18-25 cm. W terrarium powinno być dwa razy więcej wody niż lądu. Są to żółwie wszystkożerne, którym należy dostarczać pokarmu zarówno pokarmu roślinnego, jak i zwierzęcego.

fot. Gatunki żółwi: żółw obrazkowy/Adobe Stock,

Żółwiak chiński (Pelodiscus sinensis) najpopularniejszy żółwiak hodowany w Polsce. Wykazuje dużą agresywność - potrafi ugryźć przy wyjmowaniu go z terrarium. Jego cechą charakterystyczną jest miękki pancerz, pokryty elastyczną skórą i głowa o wydłużonym kształcie, zakończona charakterystycznym ryjkiem.

Posiada trzy łapy w kształcie wiosła zakończone trzema pazurami oraz silne szczęki. Wymagania terraryjne: duży zbiornik z przewagą wody i piaszczystym dnem. Ląd piaszczysty ogrzewany promiennikiem. Temperatura w terrarium powinna dochodzić do 30 st. C, a wody 22-28 st. C. Żółw chiński jest typowym drapieżnikiem, żywiącym się głównie rybami, kręgowcami, ślimakami, owadami i padliną. Można podawać im ochotkę i stynki.

fot. Gatunki żółwi: żółwiak chiński/Adobe Stock, RoN MA

Żółwiak florydyjski (Apalone ferox) zwany jest także florydyjskim żółwiem miękkoskórym. Posiada charakterystyczne dla żółwiaków cechy - brak twardego pancerza, długa szyja zakończona ryjkowata głową i wiosłowatymi kończynami z pazurami.

Podobnie jak żółwiak chiński jest drapieżcą, żywiącym się także pokarmem roślinnym. Głównie żywią się bezkręgowcami, żabami i kijankami. Ponieważ w dzień głównie przesiadują zakopane w piaszczystym dnie, w terrarium nie powinno zabraknąć głębokiego dna z drobnego piasku. Woda powinna mieć odczyn lekko kwaśny i powinna być regularnie filtrowana. Temperatura powietrza w terrarium powinna wynosić 26-28 st. C, a wody 22-24 st. C. Podobnie jak żółwie chińskie nie są polecanym gatunkiem dla początkujących hodowców żółwi, ze względu na swój agresywny charakter.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.10.2011 na zlecenie Edipresse.

fot. Gatunki żółwi: żółwiak florydyjski/Adobe Stock, Liz

Reklama

Czytaj także:

Jak karmić żółwia

Jak wygląda hodowla żółwi wodnych