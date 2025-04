4 z 5

Chomik chiński

Chomik chiński - na pierwszy rzut oka można go pomylić z myszą, głównie przez jego wydłużone ciało (dochodzi do 10-12 cm) i ok. 2-centymetrowy nieowłosiony ogon. Waży ok. 38-46 g. Jego futerko nie jest tak puszyste jak u innych gatunków chomików i ściśle przylega do ciała, co również pozwala na skojarzenia z myszami.

Chiński chomik ma barwę szarobrązową, z popielatym brzuchem i ciemnym pasem na grzbiecie. Nie jest na ogół sprzedawany w sklepach zoologicznych, dlatego nabywa się je bezpośrednio u hodowców.

Z charakteru ten gatunek jest dość łagodny i dobrze czuje się w towarzystwie człowieka. Nie oswaja się wprawdzie tak szybko jak chomik dżungarski, ale znacznie łatwiej, niż pozostałe gatunki. Ma skłonność do agresji w stosunku do innych chomików i małych zwierząt, dlatego powinno się go trzymać w osobnej klatce.