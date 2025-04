Niektóre zwierzaki nie mają łatwego życia. Już od małego muszą mierzyć się z okrucieństwem człowieka i mieszkać w dramatycznych warunkach. Ostatnio pisałyśmy o maleńkim Toficzku, który został zabrany z obskurnego kojca. Teraz przyszedł czas na uroczego psiaka w stylu pekińczyka, który przez całe swoje życie zmaga się z przeciwnościami losu.

Reklama

Ten psiak całe życie miał pod górkę

Na facebookowym profilu Fundacja Bonifacy pojawił się ściskający za serce post. Widzimy w nim zdjęcia uroczego, czarnego malucha. To psiak w stylu pekińczyka, który na pierwszy rzut oka wygląda beztrosko, ale gdy spojrzymy w jego oczy, widzimy smutek i ogromne doświadczenie życiowe, jakie dźwiga na czterech łapach. Los go bowiem nie oszczędzał.

Chłopak ma około 4 lat i 2 lata temu został porzucony i przywiązany do drzewa - widać tak bardzo komuś się znudził, że skazano go na powolną śmierć – czytamy we wpisie.

Psiak został znaleziony przez człowieka o dobrym sercu. I gdy wydawało się, że złapał Pana Boga za nogi, los znów rzucił mu kłody pod łapy. Po dwóch latach jego pan podupadł na zdrowiu i dłużej nie może się nim zajmować.

Zdrowie opiekuna bardzo mocno się popsuło, do tego stopnia, że nawet na spacer nie może wyprowadzać swojego przyjaciela, więc trzeba szukać psiakowi nowego domu. To tragedia nie tylko tego psa, ale i jego właściciela, który zamartwia się o swojego podopiecznego – pisze dalej fundacja.

Teraz Tofik poszukuje rodziny, która go pokocha i przygarnie pod swój dach. Sam zobacz, jaki to uroczy psiak.

Fundacja Bonifacy: psiak w typie pekińczyka do adopcji

Aktualnie udało się znaleźć dom tymczasowy dla Tofika. W końcu jednak będzie musiał trafić na stałe do jakiejś rodziny, bo inaczej znów wyląduje w schronisku.

Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją Tofika, skontaktuj się z Fundacją Bonifacy pod numerem telefonu 500 308 722. Każdy z nas może pomóc temu psiakowi. Nawet jeśli nie jesteś w stanie przygarnąć go pod swój dach, udostępnij wpis na jego temat. Wtedy wieść o Tofiku trafi do większej liczby osób i być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto go pokocha.

- Ale słodziak z niego. - Ale piękności. - Pomagam - piszą komentujący.

My też dołączamy do pomocy Tofikowi i mocno trzymamy za niego kciuki. Mamy nadzieję, że los w końcu na dobre się do niego uśmiechnie.

Źródło: Facebook.com, Fundacja Bonifacy

Reklama

Czytaj także:

Wychowała się w traumatycznych warunkach. Dianka zasłużyła na lepszy los

Na Lucka nie ma mocnych! Tak radzi sobie z tym, co go spotyka

Za wszelką cenę próbował dostać się do schroniska. Dla tego psiaka był to akt desperacji