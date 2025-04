Żadne zwierzę nie zasłużyło na tak okrutny los, jaki temu psiakowi zgotował człowiek. Na jego ciele zostały liczne „pamiątki” po torturach wyrządzonych przez właściciela. Smutny wzrok pupila tylko potwierdza, jak wiele trudnych chwil za nim. Potrzebuje naszej pomocy, aby znów stanąć na nogi i ponownie zaufać człowiekowi, bo nigdy nie stracił wiary w ludzi i ich dobroć.

Fundacja ADA Centrum Adopcyjne opublikowała na Facebooku post, który łamie nasze serce. Na zdjęciach widzimy cudownego psiaka, który patrzy w obiektyw smutnym, przenikliwym spojrzeniem. Kacperek wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu.