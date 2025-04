Zwierzaki mogą nas zaskoczyć wieloma rzeczami. Mają swoje przyzwyczajenia, ulubione miejsca, a nawet pracę, którą same zdobyły. Pewna starsza kotka kocha być strażniczką włości. Podupadła jednak na zdrowiu i tylko pomoc życzliwych ludzi może zapewnić jej pozytywną przyszłość.

Freya od lat jest kocią strażniczką

Kotka o uroczym imieniu Freya na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłym burym mruczkiem. Kryje jednak kilka niesamowitych cech. Wiek kociczki jest oceniany na 21 lat. To niesamowite, ale wszystko wskazuje na to, że to prawda. Ponadto Freya wciąż pełni funkcję, którą sama sobie wywalczyła. Jest kocią strażniczką zamkniętego terenu i biada futrzakom, które zapędzą się na jej włości.

Jako kot wolnożyjący Freya przez długi czas radziła sobie sama. W trudnych chwilach pomagała jej opiekunka lokalnych zwierząt. To właśnie ona zauważyła, że najwyższy czas sprawdzić stan zdrowia kociej babci. Wyniki badań pupilki potwierdziły obawy, że Freya pilnie potrzebuje "remontu paszczy", czyli serii zabiegów dentystycznych. Kotka dzielnie zniosła diagnozę i cierpliwie czekała na zabiegi.

Kocia babcia pilnie potrzebuje twojej pomocy

Wolontariusze z Fundacji KOT z Torunia rozpoczęli działania mające na celu przywrócenie kotce dobrej kondycji. Trzeba było działać szybko, by przeprowadzić diagnostykę, wykonać ekstrakcję korzeni zębów i kupić potrzebne leki. Nie było chwili do stracenia. Wszyscy obawiali się o to, jak Freya zareaguje na leczenie oraz narkozę. W końcu 21 lat to imponujący wiek jak na kota.

Kociczka okazała się być nie do zdarcia. Dobrze przeszła operację, a jej wyniki badań są zadowalające. Odbyła rekonwalescencję pod czujnym okiem opiekunki i wkrótce znów będzie mogła cieszyć się wolnością. Potrzebuje jednak pomocy do zebrania środków na pokrycie kosztów porządków w uzębieniu oraz leczenia.

Na rzecz Frei została utworzona zbiórka w serwisie internetowym ratujemyzwierzaki.pl. Pomóc tej kociej babci i innym zwierzakom można także poprzez profil Fundacji KOT na Facebooku lub przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji na numer KRS: 0000230788.

Źródło: facebook.com/FundacjaKot

