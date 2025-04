Jeśli zabierasz zwierzaka w podróż, powinnaś rozważyć zakup fotelika samochodowego dla psa. Nie jest to wprawdzie obowiązkowe wyposażenie samochodu, gdy jedzie w nim pies, ale czworonóg w foteliku będzie się czuł bardziej komfortowo. Fotelik zapewnia też większe bezpieczeństwo pupila, kierowcy i pasażerów. Chroni też przed skutkami gwałtownego hamowania. Jego dodatkową zaletą jest ochrona siedzisk samochodowych przed zabrudzeniem i sierścią.

Reklama

Fotelik samochodowy dla psa: wymiary

Foteliki samochodowe dla psów różnią się wielkością. Czasem jest podany rozmiar, tak jak w przypadku odzieży: S, M, L, XL. Zazwyczaj na etykiecie są także wymiary w centymetrach i podana jest maksymalna waga zwierzęcia. Dla psów najmniejszych ras wystarczy fotelik taki jak dla kotów. Przybliżone wymiary to 30 x 30 cm. Dla większych warto kupić w rozmiarze L lub XL, np. długości ok. 50 cm i szerokości ok. 40 cm. Sprawdzając wymiary, trzeba się upewnić czy dotyczy to wnętrza fotelika czy są to zewnętrzne wymiary. Różnica bywa znacząca, czasem wynosi 7 – 8 cm. Pies powinien mieć miejsce, by wygodnie mógł spać. Dobrze, jeśli w foteliku mieści się także jakaś ulubiona zabawka psiaka. Zwróć uwagę na wysokość fotelika. Dobrze, jeśli umożliwia psu wyglądanie przez okno. Wtedy będzie mniej zestresowany w czasie podroży i nie będzie się buntował, że jest przywiązany w foteliku.

Fotelik samochodowy dla psa: tkanina

Na ogół foteliki do przewożenia psów są szyte z nieprzemakalnych tkanin, łatwych do utrzymania w czystości. Dobrze jednak jeśli wnętrze, lub chociaż samo legowisko jest miękkie i oddychające. Jeśli jest mocowane na rzepy, suwak lub zatrzaski to tym lepiej. Można je odpiąć i wyczyścić. Brak miękkiego legowiska nie dyskwalifikuje fotelika, bo można go wymościć kocem.

Fotelik samochodowy dla psa: mocowania i sposób montażu

Bardzo ważne są pasy mocujące, w jakie wyposażono fotelik. Zwróć uwagę, czy są wytrzymałe, ile ich jest, czy jest możliwość przypięcia obroży/smyczy psa i czy mają regulację. Oceń, czy mocowanie fotelika nie jest zbyt skomplikowane. Na ogół stabilność fotelika zapewnia zapięcie trzech pasów.

Fotelik samochodowy dla psa wiszący

Są takie modele fotelików, które można umieścić nie tylko na siedzisku fotela,ale też w powietrzu. Wiesza się je po prostu na pasach.

Fotelik samochodowy dla psa: dodatkowe wyposażenie

Niektóre modele fotelików mają pojemnik na dodatkowe przedmioty. Znajduje się on w dolnej części, pod siedziskiem.

Alternatywa dla fotelika samochodowego dla psa

Pupil może być bezpieczny w samochodzie także wtedy, gdy zostanie umieszczony na specjalnej macie do przewożenia psów i dobrze przypięty specjalnymi pasami. Dobrym rozwiązaniem są wygodne miękkie szelki i dwupunktowe pasy bezpieczeństwa. Są one dużo lepsze od jednopunktowych.

W sklepach zoologicznych są również dostępne nosidełka z szelkami do przenoszenia małych psów i kotów, które można przymocować do fotela pasami i wykorzystywać jako fotelik samochodowy.

Fotelik samochodowy dla psa: ceny

Ceny fotelików do przewożenia psów są zróżnicowane. Wahają się od 30 zł do ponad 300 zł. Dużo zależy od konstrukcji, ale spory wpływ ma rodzaj użytych materiałów.

Polecamy:

Chusteczki do prania - sposób, by pranie nie zafarbowało

Reklama

Metody odstraszania much bez chemii