Każdy pies, choć wygląda podobnie: ma 4 łapy, ogon i skrywa pokłady miłości do człowieka, różni się od przedstawicieli innych ras. Jedne stworzone są do domowego, kanapowego życia, inne zaś mają instynkt łowcy. Jaka rasa psa będzie jak najbardziej odpowiadać tobie? Sprawdź w naszej wielkiej encyklopedii!

Każde hasło odsyła do szerszej publikacji o danej rasie. Wybór nowego członka rodziny lub lepsze poznanie aktualnego pupila będzie o wiele łatwiejsze!

Na naszej liście znalazło się aż 77 przedstawicieli psiej rodziny. Poznaj ich bliżej!

Na skróty:

Pochodzenie: Maroko

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: łagodne, ale czujne

Zobacz całe hasło: Aidi - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Turcja

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: łagodne do czasu jak nie zostaną sprowokowane

Zobacz całe hasło: Akbash - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Stany Zjednoczone

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Alaskan klee kai - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Stany Zjednoczone

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne i bardzo cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: bywa dominujące

Zobacz całe hasło: Alaskan malamut - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, pod warunkiem dobrego prowadzenia

Nastawienie do innych zwierząt: bywa konfliktowe

Zobacz całe hasło: Amerykański Staffordshire terier - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Turcja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: opanowane

Zobacz całe hasło: Anatolian - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: niezwykle przyjazne i ciekawe

Zobacz całe hasło: Angielski cocker spaniel - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Australia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Australijski pies pasterski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Afryka Środkowa, Wielka Brytania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjacielskie

Zobacz całe hasło: Basenji - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Francja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne i cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Basset hound – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: bardzo entuzjastyczne

Zobacz całe hasło: Beagle - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Włochy

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: opiekuńcze, bardzo przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Bergamasco - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Szwajcaria

Wielkość: olbrzymi

Nastawienie do dzieci: wyrozumiałe i cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: wyrozumiałe i tolerancyjne

Zobacz całe hasło: Bernardyn - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Szwajcaria

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: wyrozumiałe i cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Berneński pies pasterski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Norwegia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, z tendencjami do dominacji

Zobacz całe hasło: Buhund norweski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Francja

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: obojętne, nieagresywne

Zobacz całe hasło: Buldog francuski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne i cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: spokojny, zrównoważony

Zobacz całe hasło: Bullmastiff - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: z reguły łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: dominujące, może być agresywne

Zobacz całe hasło: Bulterier - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Izrael

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, choć czasami budzi się w nich instynkt łowcy

Zobacz całe hasło: Canaan dog - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Włochy

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: spokojne i łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: może być kłopotliwe z uwagi na dominujący charakter

Zobacz całe hasło: Cane corso – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Cavalier king Charles spaniel - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Afganistan

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: tolerancyjne

Nastawienie do innych zwierząt: z reguły tolerancyjne, czasem dominujące

Zobacz całe hasło: Chart afgański - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: bardzo łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Chart angielski whippet - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Hiszpania

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne, cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Chart hiszpański - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Meksyk

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne i ufne, do czasu jak nie zostanie skrzywdzony przez dzieci. Zaleca się go do rodzin ze starszymi, rozsądnymi dziećmi.

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Chihuahua - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Chiny

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, skory do zabaw z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: pogodne

Zobacz całe hasło: Chiński grzywacz - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Chiny

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, ale tylko wtedy, gdy nie są przez nie dręczone

Nastawienie do innych zwierząt: raczej łagodne

Zobacz całe hasło: Chow chow - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Włochy

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne jeśli zna je od małego

Nastawienie do innych zwierząt: bywa dominujące

Zobacz całe hasło: Cirneco Dell’etna - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Madagaskar

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: łagodne i otwarte, chętnie się z nimi bawi

Nastawienie do innych zwierząt: tolerancyjne, choć czasami daje o sobie znać jego instynkt łowiecki

Zobacz całe hasło: Coton de Tuléar - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Chorwacja, Grecja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, otwarte na zabawę

Nastawienie do innych zwierząt: łagodne

Zobacz całe hasło: Dalmatyńczyk - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: w stosunku do małych dzieci może być dominujące

Nastawienie do innych zwierząt: żywo reagują na koty, w stosunku do innych psów bywają ciekawskie i próbują dominować

Zobacz całe hasło: Dandie Dinmont terier - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne, jeśli jest dobrze prowadzony. Jego kontakt z dziećmi wymaga jednak stałego nadzoru osoby dorosłej.

Nastawienie do innych zwierząt: dominujące

Zobacz całe hasło: Doberman - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Hiszpania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: cierpliwe i opiekuńcze, choć nie można dzieci pozostawiać sam na sam z psem

Nastawienie do innych zwierząt: dominujące, czujne

Zobacz całe hasło: Dog kanaryjski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży/olbrzymi

Nastawienie do dzieci: łagodne, choć z uwagi na swoje gabaryty może stanowić dla nich zagrożenie

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne jeśli od małego są do nich przyzwyczajane

Zobacz całe hasło: Dog niemiecki - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Szwajcaria

Wielkość: średnia

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Entlebucher - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: średnia

Nastawienie do dzieci: z reguły łagodne, skore do zabawy

Nastawienie do innych zwierząt: bywa zaczepne, czasem agresywne

Zobacz całe hasło: Foksterier szorstkowłosy - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: bardzo przyjazne, opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Golden retriever - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Polska

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: przyjazne, skore do zabawy

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, ale mogą mieć tendencję do pogoni za nimi

Zobacz całe hasło: Gończy polski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: cierpliwe i oddane

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, ale mogą mieć tendencję do pogoni za nimi

Zobacz całe hasło: Greyhound - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Kuba

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: łagodne, skory do zabawy z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Hawańczyk - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Hiszpania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, skory do zabawy z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Hiszpański pies dowodny - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Japonia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: bywa dominujące

Zobacz całe hasło: Hokkaido - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Rosja

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Husky syberyjski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, chętne do zabawy z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: towarzyskie i przyjazne

Zobacz całe hasło: Jack Russell terrier - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, pod warunkiem dobrego traktowania

Nastawienie do innych zwierząt: zasadniczo dobre

Zobacz całe hasło: Jamnik krótkowłosy - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, pod warunkiem dobrego traktowania

Nastawienie do innych zwierząt: zasadniczo dobre

Zobacz całe hasło: Jamnik szorstkowłosy – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Węgry

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, w sosunku do nowych osób bywa nieufne

Nastawienie do innych zwierząt: raczej przyjazne

Zobacz całe hasło: Komondor - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Włochy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: spokojne i łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: ciekawe i przyjazne

Zobacz całe hasło: Labrador retriever - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: łagodne

Zobacz całe hasło: Leonberger - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Rosja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: z reguły spokojne, bywa agresywne

Zobacz całe hasło: Łajka zachodniosyberyjska - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: dominujące, bywa bardzo agresywne

Zobacz całe hasło: Mastiff angielski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Włochy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: tolerancyjne i cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: zrównoważone

Zobacz całe hasło: Mastif neapolitański - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Tybet

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: dominujące

Zobacz całe hasło: Mastif tybetański – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Chiny

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Mops - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Ameryka, Kanada

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, cierpliwe

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, nieco nieufne

Zobacz całe hasło: Owczarek amerykańsko-kanadyjski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Australia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Owczarek australijski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Francja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Owczarek francuski (briard) - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: zrównoważone

Zobacz całe hasło: Owczarek niemiecki - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Polska

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: zrównoważone

Zobacz całe hasło: Owczarek podhalański - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Szkocja

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: Owczarek szkocki długowłosy - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Węgry

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: łagodne w stosunku do tych, które zna

Nastawienie do innych zwierząt: łagodne, choć czasami może być dominujące

Zobacz całe hasło: Owczarek węgierski kuvasz - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Francja

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne - przy dobrym traktowaniu

Nastawienie do innych zwierząt: bywa zadziorny

Zobacz całe hasło: Papillon - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Malta

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: opiekuńcze, łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: zrównoważone

Zobacz całe hasło: Pies Faraona - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: raczej mało przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: może być kłopotliwe z uwagi na dominujący charakter

Zobacz całe hasło: Pinczer miniaturowy – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Polska

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne i opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: raczej łagodne

Zobacz całe hasło: Polski owczarek nizinny - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, choć zdystansowane

Nastawienie do innych zwierząt: raczej obojętne, choć ma tendencję do pogoni mniejszych zwierząt

Zobacz całe hasło: Posokowiec bawarski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy, Francja lub Hiszpania

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: raczej łagodne i przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: raczej obojętne

Zobacz całe hasło: Pudel średni - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Węgry

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: przyjazne, jest chętny do zabawy z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne, wobec mniejszych zwierząt może budzić się jego instynkt łowiecki

Zobacz całe hasło: Pumi - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: opiekuńcze

Nastawienie do innych zwierząt: może być kłopotliwe z uwagi na dominujący charakter, pies wymaga dobrego wychowania.

Zobacz całe hasło: Rottweiler - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: północna Rosja

Wielkość: średni

Najlepszy właściciel: aktywny, lubiący sport

Nastawienie do dzieci: przyjazne

Nastawienie do innych zwierząt: spokojne

Zobacz całe hasło: Samojed - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Japonia

Wielkość: średni

Nastawienie do dzieci: łagodne, choć nie tolerują zbyt natarczywych pieszczot

Nastawienie do innych zwierząt: entuzjastyczne, może polować na mniejsze zwierzęta

Zobacz całe hasło: Shiba inu - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne i otwarte, pod warunkiem dobrego traktowania

Nastawienie do innych zwierząt: z reguły towarzyskie i przyjazne

Zobacz całe hasło: Szpic niemiecki miniaturowy – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Wielka Brytania (Walia)

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, lubi zabawy z nimi

Nastawienie do innych zwierząt: z reguły opanowane i tolerancyjne

Zobacz całe hasło: Welsh corgie pembroke - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Szkocja

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: przyjazne, ale nie pozwolą "wejść osobie na głowę"

Nastawienie do innych zwierząt: przyjazne

Zobacz całe hasło: West highland white terrier – charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Belgia, Irlandia

Wielkość: olbrzymi

Nastawienie do dzieci: łagodne

Nastawienie do innych zwierząt: bywa strachliwe i agresywne

Zobacz całe hasło: Wilczarz irlandzki - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Niemcy

Wielkość: duży

Nastawienie do dzieci: cierpliwe, wyrozumiałe

Nastawienie do innych zwierząt: raczej dominujące

Zobacz całe hasło: Wyżeł weimarski - charakterystyka rasy

fot. Fotolia

Pochodzenie: Anglia

Wielkość: mały

Nastawienie do dzieci: cierpliwe i wyrozumiałe przy dobrym traktowaniu

Nastawienie do innych zwierząt: z reguły przyjazne, bywają też hałaśliwe w stosunku do innych zwierząt

Zobacz całe hasło: Yorkshire terier – charakterystyka rasy

