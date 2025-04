Niedawno pisałyśmy, że możesz dostać 500 plus na psa lub kota – oczywiście pod pewnymi warunkami. Okazuje się, że o podobną kwotę mogą się ubiegać także właściciele psich seniorów, a dokładnie same psiaki. Bo to właśnie oni będą beneficjentami świadczenia, jakim jest emerytura dla psa. Nie każdy pupil może jednak ją otrzymać. Jakie warunki musi spełniać, aby otrzymać pieniądze od państwa?

Twój pies może dostać emeryturę

Portal biznes.interia.pl informuje, że rząd zapewnia wsparcie finansowe dla dwóch gatunków zwierzaków, które są już seniorami. Na każdego psa przypada świadczenie 510 zł, a na konia 840 zł. Nie każdy pupil może jednak liczyć na taką gotówkę. Wszystko zależy od tego, co dokładnie robił w swoim życiu.

Emerytura przysługuje tylko tym zwierzakom, które wykazały się ciężką pracą w państwowych służbach. Dokładnie chodzi o takie jednostki jak:

policja,

straż graniczna,

służba ochrony państwa,

straż pożarna.

Emerytura dla psa – który pupil może ją dostać?

Ustawa, która stanowi o emeryturze dla psa i konia, weszła w życie jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Po raz pierwszy została przyznana w 2022 roku, jednak wciąż niewielu właścicieli zwierzaków wie o możliwości ubiegania się o takie dofinansowanie dla swojego pupila.

Pieniądze są przykazywane na konto właściciela zwierzęcia, ale są przeznaczone wyłącznie dla pupila. Można je wykorzystać na zapewnienie godnych warunków do życia czworonożnym seniorom w wieku emerytalnym. A jaki jest jego próg? W przypadku psa emeryt musi mieć przepracowane 9 lat. Wiek emerytalny koni wynosi z kolei 15 lat.

Jak donosi interia.pl, najwięcej świadczeń otrzymują zwierzęta, które wcześniej służyły w policji. Na kolejnym miejscu są czworonożni członkowie straży granicznej, a potem futrzani strażacy i na samym końcu pupile pełniący służbę ochrony państwa.

Stawka jest różna w zależności od wielkości zwierzęcia. Psy do 20 kg otrzymują 7-13 zł dziennie (czynnikiem jest też pora roku), a większe psiaki od 10 do 17 zł. W przypadku koni, niezależnie od wielkości, stawka wynosi 23-28 zł.

Źródło: biznes.interia.pl

