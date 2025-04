Pewna kobieta spacerowała po mieście, gdy nagle dostrzegła niespotykany widok. Co prawda dziury w starych ścianach zdarzają się dość często, ale rzadko kiedy wyłaniają się z nich takie zwierzaki. Okazuje się, że tajemniczy gatunek postanowił urządzić sobie nietypowy domek. Wielu internautom wydało się to urocze, ale z pewnością znajdą się osoby, które będą miały nieco odmienne zdanie.

Dziura w ścianie skrywała tajemnicę

Portal thedodo.com opisał historię internautki, która podzieliła się na jednej z facebookowych grup swoim odkryciem. Cady Fletcher przechadzała się po okolicy, gdy jej oczom ukazała się dziura w murze. Obok znajdowała się maleńka górka piasku, która ewidentnie została stworzona przez kogoś, kto próbował podkopać się pod ścianę.

Kobieta powoli podeszła do muru, żeby dokładniej przyjrzeć się tajemniczej dziurze. To, co odkryło, było zdumiewające. I właśnie dlatego od razu postanowiła opublikować zdjęcia na grupie „Frogspotting”, która zrzesza fanów… żab.

Przypadkiem dostrzegłam trzy małe twarzyczki – powiedziała Cady w rozmowie z thedodo.com.

Okazało się, że to ropuchy, które prawdopodobnie zrobiły sobie domek w owej dziurze. Zobacz, jak to wyglądało.

fot.: Żaby zrobiły sobie domek w dziurze w murze/Cady Fletcher

Żaby zrobiły sobie dom w ścianie

Kobieta co jakiś czas przechodzi obok dziury i regularnie dostrzega żaby wygrzewające się na słońcu. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że gady osiadły tam na dobre. Fotorelacja Cady Fletcher spotkała się z dużym entuzjazmem wśród fanów tych zwierzaków.

- Są takie nieprzystępne i słodkie. Kocham je! - Kocham te żaby całym moim sercem. - Cała rodzinka – piszą zachwyceni komentujący.

Warto jednak dodać, że nie wszystkim przechodniom może być do śmiechu. Jest bowiem wiele osób, które boją się żab lub brzydzą się, gdy widzą te małe gady. Niezależnie od naszego upodobania w stosunku do tych zwierzaków, nie da się ukryć, że odkrycie internautki jest bardzo nietypowe i warte uwiecznienia.

