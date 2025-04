Jak informują lokalne media, dzikie zwierzę pojawiło się nieopodal domostw w podpoznańskiej miejscowości. O tej niepokojącej sytuacji został powiadomiony urząd miasta i straż miejska, a leśnicy informują, jak należy się zachować.

Mieszkaniec Daszewic (powiat poznański, woj. wielkopolskie) przekazał pracownikom gminy nagranie, na którym widać spacerującego pod jego domem wilka. Budząca wiele emocji sprawa została natychmiast nagłośniona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, bardzo często pojawiające się na terenie zabudowanym wilki lub hybrydy wilka z psem nie wykazują lęku przed człowiekiem. Bywają także agresywne w stosunku do innych zwierząt.

Głos zabrała także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. W wystosowanym piśmie wskazuje pełną procedurę postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk. Jednocześnie przypomina, że zwierzę jest objęte ochroną ścisłą. Oznacza to, że zakazane jest umyślne zabijanie, chwytanie, okaleczanie, płoszenie lub niepokojenie wilka.

Obecność wilka na terenach zabudowanych budzi ogromne emocje. Jednak głosy mieszkańców są podzielone. Wiele osób nie tylko staje w obronie zwierząt, ale także krytycznie odnosi się do osób negatywnie nastawionych do wilków.