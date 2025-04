Wielu z nas ciekawi sekretne życie zwierzaków – nie tylko tych domowych, ale również mieszkańców lasu. Ich przygody muszą być bowiem fascynujące. O tym postanowił się przekonać internauta Leśny Kawaler, który na YouTubie i Facebooku publikuje nagrania z samego serca boru. Właśnie tam podgląda mieszkające w nim stworzenia.

Leśny Kawaler umieścił ukrytą kamerę w lesie. Dzięki temu jest w stanie na bieżąco obserwować, jak zachowują się mieszkające w nim zwierzęta. Teraz na tapecie youtubera znalazły się dziki, a przede wszystkim jeden przedstawiciel tego gatunku.

Ten dzik nie ma jednej nogi. Porusza się przy pomocy trzech i może liczyć na wsparcie swojej dzikiej rodzinki. Na nagraniach widać, że świetnie radzi sobie w tych leśnych warunkach – pomimo tego, że znajduje się na terenie, na którym grasują wilki. Przed nimi trudno byłoby mu uciec, ale okazuje się, że wcale nie musi.

Leśny Kawaler obserwację dzików rozpoczął w 2022 roku. Teraz doszedł do zaskakujących wniosków. Po tak długim czasie trójnogi dzik wciąż nie został zaatakowany przez wilki. Youtuber wysnuł tym samym zaskakującą teorię, biorąc pod uwagę swoje wcześniejsze obserwacje.