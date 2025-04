To, co te dzieciaki zrobiły dla potrzebujących zwierzaków, rozczuli twoje serce. Mali superbohaterowie

Dzieci z województwa lubelskiego mają aktualnie ferie, ale to nie przeszkodziło im w... pomocy potrzebującym zwierzętom. To, co zrobiły dla mieszkańców ZOO w Zamościu, poruszy najtwardsze serca. Brawa dla tych małych superbohaterów.