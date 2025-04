Niemal każdy opiekun zwierzęcia domowego spotkał się z nietypową sytuacją w wykonaniu swojego pupila. Niekiedy czworonogi mają naprawdę dziwaczne pomysły co do swoich zabaw lub po prostu z nudy robią zwariowane rzeczy. Czegoś takiego jednak nikt nie spodziewałby się ujrzeć, więc trudno się dziwić, że ta tiktokerka była naprawdę zaniepokojona zachowaniem swoich zwierzaków. Musisz zobaczyć, co zrobiły jej dwa psiaki.

Psy zamarły jak posągi

Użytkowniczka TikToka, @alemirrranda, chętnie dzieli się z internautami nagraniami przedstawiającymi jej zwierzęta. Jest właścicielką pięknych psiaków, które mają ze sobą doskonałą relację. To dwaj przyjaciele – chętnie się przytulają, pielęgnują oraz bawią się ze sobą. Jednak ich ostatnie zachowanie było dość dziwaczne.

Kobieta uwieczniła, jak zwierzaki biegną przez przedpokój, po czym nagle… zastygają bez ruchu. Nagranie wygląda, jakby zostało zapauzowane przez użytkownika, a jednak czas nadal leci.

To było tak, jakby czas się zatrzymał. To jest szalone – powiedziała opiekunka psiaków w rozmowie z thedodo.com.

Cała sytuacja trwa ponad pół minuty. Sam zobacz, co tam się wydarzyło.

Nietypowa zabawa dwóch psiaków

Obrazek wygląda dość specyficznie, więc trudno się dziwić tiktokerce, że była zaniepokojona zachowaniem swoich zwierzaków. Ta sytuacja zaczęła się bowiem powtarzać i trwała coraz dłużej. W pewnym momencie doszło do tego, że psiaki były „zamrożone” przez 9 minut. W związku z tym kobieta udała się do weterynarza, ale ten ją uspokoił.

Okazuje się, że takie zatrzymywanie się psów to gra. Zwierzaki znalazły nietypową zabawę, która przypomina nieco znany nam z przedszkola taniec z zatrzymywaniem. Najpierw się ganiają, po czym zastygają bez ruchu i się obserwują. Gdy jeden z nich się poruszy, znów rzucają się w pościg.

Internauci są zachwyceni zachowaniem psiaków. Ich zdaniem to naprawdę urocza zabawa, ale niektórzy wciąż nie dowierzają, że psiaki mogą zastygnąć na tak długo.

- Kto wygrał? - Kurczaki też tak robią, to szalone. - Moje psy tak robią, ale nie tak długo – piszą komentujący.

My musimy przyznać, że to naprawdę niecodzienny widok, ale dość zabawny. A jak tobie podoba się takie zachowanie psiaków?

Źródło: thedodo.com/TikTok.com, @alemirrranda

