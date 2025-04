Na duże psy często decydują się właściciele domów. W bloku też można mieć dużego czworonoga. Może nie każdej rasy, ale niektórych tak. Miłośnicy psów twierdzą, że nawet na 35 metrach kwadratowych. Jest tylko jeden warunek – dużemu psu trzeba codziennie zapewnić porządną porcję ruchu. Wybór dużej rasy do bloku trzeba też dopasować do kondygnacji, na której znajduje się mieszkanie. Weterynarze zwracają uwagę, że kto mieszka wysoko i nie korzysta z windy, powinien raczej wybrać psa o lekkim koścu (malamut, dalmatyńczyk, golden), bo ich nie męczy wchodzenie.

Duże psy- popularne rasy

Dalmatyńczyk



Dla niektórych jego białe futro w czarne kropki to cud piękności. Nie należy do olbrzymów ale jest wystarczająco duży, aby był reprezentacyjny. Jest umięśniony i zgrabny. Psy mają do 61 cm w kłębie, suki niewiele mniej, do ok. 59 cm. Masa ciała odpowiednio do 32 kg i 29 kg. Dalmatyńczyk nie jest agresywny, można go szkolić, chociaż zbyt intensywne szkolenie może go nudzić. Ponieważ ma krótką sierść, jego pielęgnacja nie jest pracochłonna. Warto go szczotkować. Przemiły, idealny dla rodziny z dziećmi. Wymaga bardzo dużo ruchu.

Golden Retriever



Łagodny, inteligentny, przyjazny, energiczny i piękny. Bywa też nazywany po prostu: Golden. Masa ciała 24 – 40 kg. Wysokość psa w kłębie do 61 cm, suki do 56 cm. Wspaniały towarzysz, dlatego często asystuje osobom niepełnosprawnym. Jest psem myśliwskim, potrzebuje dużo ruchu. Sprawdza się jako pies tropiący i ratowniczy. Nie robi hałasu ani zamieszania. Golden linieje dwa razy w roku (wiosną i jesienią) i wtedy w domu jest dużo sierści, ale łatwo ją usunąć.

Labrador retriever



Doskonały przyjaciel, zrównoważony, a jednocześnie pełen energii,wręcz żywiołowy. Waży 25 – 36 kg. Wysokość w kłębie samca do 57 cm, samicy do 56 cm. Radosny, nie jest agresywny, uwielbia długie spacery. Trzeba go szkolić od wieku szczenięcego. Umaszczenie najczęściej biszkoptowe lub czarne, rzadziej czekoladowe. Bardzo dobrze toleruje dzieci. Więcej na temat tej rasy warto dowiedzieć się z encyklopedii ras psów.

Malamut



A właściwie Alaskan malamut. Wyglądem przypomina wilka. Jest serdeczny, ale trudno go sobie podporządkować. Idealny przyjaciel dla osoby aktywnej, o spokojnym usposobieniu. Potrzebuje dużo ruchu. Nie nadaje się na strażnika domu i podwórka, rzadko szczeka. Pielęgnacja polega na czesaniu go raz w tygodniu specjalną szczotką. Umaszczenie może mieć odcień szary i biały, sobolowo-biały, czarno-biały, wilczasto-biały, czerwono-biały albo czysto biały. Masa ciała do 56 kg, wysokość do 71 cm.

Dog niemiecki



Wysokość samicy w kłębie ok. 72 cm, samca ok. 80 cm . Masa ciała 80-85 kg. Umaszczenie bywa biało-czarne, czarne, błękitne (stalowe), żółte, pręgowane. Dog niemiecki jest przyjazny, lubi dzieci, toleruje domowe zwierzęta, pod warunkiem, że jest przyuczany do ich obecności. Jest powściągliwy wobec obcych, trzeba być wobec niego konsekwentnym i wychowywać go od szczeniaka. Jest psem bojowym.

Chart szkocki



To pies myśliwski, lekki i wysoki. Wzrost w kłębie to minimum 71 cm. Waga 36-45 kg. Jego sierść jest szorstka, kosmata, o barwie szaro-błękitnej. Dorosły chart jest spokojny, przyjacielski, młody bywa trudny w prowadzeniu. Radko szczeka. Potrzebuje długich spacerów.

Nowofundland



Masywny niczym niedźwiedź. Ma puszyste futro odporne na wilgoć. Suka ma ok. 65 cm, samiec od 71 cm. Masa ciała od 50 kg do ok. 70 kg . Choć trochę może kojarzyć się z bestią, to jest psem łagodnym. Lubi dzieci. Gdy biega po dużym ogrodzie, w zasadzie nie musi mieć spacerów, choć oczywiście dobrze mu one robią i lubi je.

Borzoj - chart rosyjski



Jest psem myśliwskim. Może być także psem towarzyszącym. Wysokość psa w kłębie 70-85 cm suki 65-75 cm. Waga do 50 kg. Jest serdeczny i uczuciowy, ale skrywa to czasem za maską obojętności. Jest psem inteligentnym, eleganckim, energicznym, ale bywa humorzasty. Raczej nie pozwala dziecku na złe, jego zdaniem traktowanie. Potrzebuje dużo ruchu i uwagi właściciela. Trzeba mieć dla niego dużo czasu. Nie należy zostawiać go na długo samego.

Kuvasz



Pies pasterski z węgierskim rodowodem. Wysokość samca minimum 70 cm, a samicy od 65 cm. Waga 35-70 kg. Jest inteligentny, odważny, niezależny. Lubi dominować, dlatego nadaje się tylko dla tych, którzy mają spokojny i silny charakter. Sierść jest średniej długości, prosta i falista, biała. Wymaga systematycznej dbałości. Kosztowny w utrzymaniu.

Pies św. Bernarda czyli bernardyn



Mierzy 70-95 cm, suki ok. 5 cm mniej. Masa ciała dochodzi do 125 kg. Jest psem muskularnym, o mocnym kośćcu. Ma charakterystyczną dużą głowę, jest silny. Sierść jest biała, z mniejszymi lub większymi rudymi łatami. Czasem z kolei futro bywa rude, a łaty białe. Bernardyny są łagodne, skore do zabawy, wierne, inteligentne, ale nieufne wobec obcych. Bardzo wyrozumiałe w stosunku do dzieci.

Owczarek niemiecki - wilczur



Wyglądem rzeczywiście przypomina wilka. Jest silnym i masywnym psem. Wysokość do 65 cm, masa ciała do 45 kg. Umaszczenie najczęściej jest czarne podpalane, czarne z rudym, brązowym, czerwonym, płowym lub jasnoszarym podpalaniem, czaprakowate wilczaste, żelaziste, od jasnoszarego do ciemnoszarego, czerwonożółte, czerwonobrązowe z siodłem, czaprakowate, wilczaste, ciemno-wilczaste, bi-color (czarne z podpalanymi łapami) oraz czarne, jednolite bądź z regularnymi czerwonobrązowymi do białoszarych oznakami. Jest inteligentny i żywiołowy. Szybko i chętnie się uczy. Wymaga długich spacerów.