Dieta BARF to sposób żywienia psa, która polega na podawaniu mu wyłączenie naturalnych, w tym także surowych składników. Ponieważ jest to bardzo konkretny rodzaj diety, właściciel psa powinien mieć wiedzę z zakresu dietetyki albo bardzo dokładnie zapoznać się z zasadami tej diety oraz potrafić obliczyć zapotrzebowanie pupila na konkretny składnik. Dieta BARF często budzi kontrowersje, a jednocześnie zyskuje coraz większą popularność wśród opiekunów czworonogów. Na czym polega?

Domowa dieta BARF (z ang. Biologically Appropriate Raw Food) opiera się przede wszystkim na podawaniu pupilowi surowego mięsa (w tym podrobów i kości) oraz warzyw. Dopuszczalne jest także podawanie niewielkiej ilości owoców oraz suplementów (po wcześniejszym przeprowadzeniu badań i ustaleniu, czy pupil potrzebuje dodatkowych preparatów).

Opiekunowie psów bardzo często przygotowują posiłki BARF samodzielnie w domu. To zdrowa alternatywa dla przetworzonego jedzenia sklepowego, które bardzo często jest wątpliwej jakości. Oczywiście na rynku są także mokre i suche karmy, które są świetnym wyborem dla pupila, jednak nie zastąpią w pełni naturalnych produktów.

Podawanie psu żywności naturalnej, nieprzetworzonej, ma wspierać jego układ pokarmowy i gwarantować prawidłowy rozwój oraz długowieczność. Posiłki w diecie BARF komponowane są w taki sposób, aby nie było w nich węglowodanów pochodzących z kasz, makaronów czy zbóż. Psu podaje się tylko węglowodany obecne w warzywach i owocach.

Czy dieta BARF jest dobra? Czy surowe mięso jest dobre dla psa?

Dieta ta, pomimo swoich zalet, budzi kontrowersje. Pojawiają się wątpliwości, czy pies może jeść duże ilości surowego mięsa bez konsekwencji zdrowotnych, a także badania, wykazujące, iż dieta BARF może być dla zwierzaka niekompletna. Psy karmione zgodnie z zaleceniami BARF często mają diagnozowane niedobory witaminowe.

Jednocześnie jest to dieta najbardziej zbliżona do naturalnego sposobu żywienia psów, które pomimo udomowienia, wciąż pozostają drapieżnikami. Zwolennicy diety BARF przekonują, że w procesie oswajania psów nie doszło u nich do dużych zmian w zakresie sposobu odżywiania, przez co dieta oparta na surowych produktach jest dla nich odpowiednia.

Kto w tym sporze ma rację? Nie wiadomo, jednak jeśli pies żywiony zgodnie z zasadami BARF ma regularnie wykonywane badania profilaktyczne, które nie wykazują istotnych niedoborów, nie ma konieczności rezygnowania z tego stylu żywienia.

Jednocześnie nie ma też potrzeby rezygnowania z mokrych karm sklepowych. Należy jednak zwracać uwagę na ich skład i wybierać te o dużej zawartości mięsa i pozbawione zbóż.

fot. Dieta BARF dla psa/Adobe Stock, ThamKC

Pies może w ciągu dnia dostawać małe porcje dobrej jakościowo suchej karmy (pomiędzy głównymi posiłkami), jednak nie należy mieszać ze sobą karmy suchej oraz posiłków BARF. Surowe mięso trawi się dużo szybciej, niż przetworzona żywność, dlatego podawanie pupilowi jednocześnie domowych posiłków i suchej karmy może prowadzić do niestrawności.

Pokarmy będą trawić się w różnym czasie, czego konsekwencja mogą być zaparcia, wzdęcia, a także bóle brzucha. Pamiętaj, że sucha karma powinna być jedynie dodatkiem, a nie podstawą psiej diety.

Układ trawienny szczeniaków nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego surowe mięso może być przyczyną dolegliwości żołądkowych, a także zwiększać ryzyko wystąpienia nietolerancji pokarmowych. Jeśli chcesz, aby twój pupil był żywiony zgodnie z zasadami BARF, podawaj mu gotową mokrą karmę, opracowaną w odpowiedni sposób. Po 6 miesiącu życia możesz raz na jakiś czas podawać psu niewielkie kawałki surowego mięsa, aby przygotować jego organizm na zmiany.

Nie podawaj mu małych kości, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia się - szczeniaki potrafią jeść bardzo łapczywie, czasem też lekkomyślnie.

fot. Dieta BARF dla psa/Adobe Stock, manushot

Podstawą diety BARF jest chude mięso oraz podroby i kości. Jako dodatek wykorzystuje się warzywa oraz niewielkie ilości owoców. Ogólnie przyjęte proporcje w diecie BARF mówią o tym, iż posiłek dla psa powinien zawierać:

80% produktów zwierzęcych (w tym 20% podrobów i 15% kości),

15 % produktów roślinnych (w tym 10% warzyw oraz po 5% owoców i suplementów).

W diecie BARF wyklucza się jedynie dziczyznę oraz niektóre ryby. Pozostałe gatunki mięs można śmiało wykorzystywać w codziennym żywieniu. Warto zapewnić pupilowi różnorodność w ciągu dnia i podawać mu kilka gatunków mięsa. Jeśli przez cały dzień lub tydzień będzie żywiony przykładowo tylko mięsem z kurczaka i wołowiną, jego dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze może nie zostać zaspokojone.

Mięso powinno być surowe i świeże. Nie poddawaj go żadnej obróbce cieplnej. Dopuszczalne jest jedynie zamrożenie większej porcji w ramach zapasów. Posiłek dla psa powinien być w temperaturze pokojowej. Mięso możesz zmielić lub pokroić na kawałki.

Jeśli chodzi o suplementy, obowiązkowe w diecie BARF są przede wszystkim:

drożdże , które dostarczają witamin z grupy B,

, które dostarczają witamin z grupy B, algi morskie , które dostarczają jod,

, które dostarczają jod, suplementy bogate w kwasy Omega-3, np. olej z łososia.

Pamiętaj, że suplementy muszą być przeznaczone dla zwierząt. „Ludzkie” preparaty mogą zawierać szkodliwe dla pupila dodatkowe składniki pomocnicze.

Jakie warzywa są dobre dla psa?

Pies dobrze toleruje większość warzyw, jednak nie w dużej ilości. Świeże, surowe warzywa zapewniają pupilowi dzienną dawkę błonnika pokarmowego oraz węglowodanów. Najlepsze warzywa dla psa to:

marchew (korzeń),

czerwona papryka,

ogórek,

dynia,

buraki,

zielone warzywa, np. brukselka, brokuły,

seler (nać i korzeń),

pietruszka (nać i korzeń).

Pamiętaj, że w jednym posiłku BARF dla psa warzywa i owoce nie powinny przekraczać 15% całej masy jedzenia.

