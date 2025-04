Serce rośnie, gdy widzimy, że w naszym kraju powstaje coraz więcej inicjatyw dla dobra bezdomnych zwierzaków. Ostatnio pisałyśmy, że w Polsce powstała pierwsza na świecie psia wioska. Równie ciekawa inicjatywa została utworzona we Wrocławiu. To właśnie tam powstał Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt. To niezwykłe miejsce socjalizacji czworonogów, ale też ludzi. Sam zobacz, na czym będzie polegać.

Reklama

Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt we Wrocławiu już działa

To pierwsza taka inicjatywa w Polsce i prawdopodobnie jedna z nielicznych na całym świecie. Powstała z myślą o zwierzakach, które przeżyły traumę i muszą na nowo nauczyć się miłości oraz zaufania do człowieka. Za utworzenie tego domu odpowiada Grupa Ratuj, która każdego dnia pomaga bezdomnym pupilom.

To socjalny dom dla zwierząt, w którym każdy z Was może zostać opiekunem tymczasowym naszych uratowanych psów – czytamy w poście na facebookowym profilu Grupy Ratuj.

Remont domu, w którym zamieszkają zwierzaki, trwał ponad rok. Przez ten czas w głowie pomysłodawców tworzył się scenariusz tego, jak ta inicjatywa ma wyglądać. Teraz już wiemy, że będzie to dom tymczasowy, w którym zamieszkają zwierzęta potrzebujące socjalizacji oraz ich opiekunowie. A kto może otoczyć psa opieką? Każdy z nas, bo właśnie ruszyła rekrutacja. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, żeby wziąć zwierzaka pod opiekę.

Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt we Wrocławiu szuka wolontariuszy

Grupa Ratuj przeprowadza właśnie rekrutację na opiekunów bezdomnych zwierzaków. Taka osoba zamieszka w Domu dla Skrzywdzonych Zwierząt wraz z innymi wolontariuszami oraz psiakami. Zostanie jej przydzielony pupil, którym będzie się zajmować i zadba o jego socjalizację.

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli kochasz zwierzęta i jesteś raczej towarzyską duszą. Będziesz mieć swoją prywatną przestrzeń, ale zamieszkasz w domu, w którym będzie dużo zwierząt na wspólnej przestrzeni i będą obecni też inni ludzie o podobnych zainteresowaniach. Do dyspozycji będzie też wspólna przestrzeń do dyskusji i duża dawka pozytywnej energii. To miejsce, w którym będziesz mógł bez ograniczeń pomagać zwierzakom i dawać równe szanse wszystkim zwierzętom bez względu na ich przeszłość – pisze Grupa Ratuj.

Wolontariuszem trzeba zostać na minimum rok. W domu można jednak pozostać tak długo, jak nam się podoba, a wszystko za miesięczną opłatą. Dom działa na zasadzie wynajmu pokoju, choć jak zapowiada Grupa Ratuj, ceny są znacznie niższe niż standardowa oferta na wrocławskim rynku wynajmu mieszkań.

Duży - ponad 20-metrowy pokój kosztuje 800 zł za miesiąc, mniejszy 16-metrowy to koszt 700 zł za miesiąc. Poza tym nie ponosisz żadnych innych opłat – pisze organizacja.

Warto dodać, że oprócz zajmowania się zwierzakami, można prowadzić normalne życie – pracować, studiować, odpoczywać, rozwijać swoje pasje. Musimy przyznać, że to zupełna nowość, ale też bardzo ciekawy projekt. Zachęcamy wszystkich wielbicieli zwierząt do rozważenia tej oferty. Tylko zobacz, jak wygląda ten dom.

Źródło: Facebook.com, Grupa Ratuj

Reklama

Czytaj także:

Spontaniczna akcja dla bezdomnych psów. Wystarczył impuls, aby sprawić im radość

Sasanka pokazuje, co czuje pies w schronisku. Ten widok wyciska nam łzy z oczu

"Ten krótki film skradnie wasze serca". Wieśka i polskie gwiazdy dla dobra bezdomnych zwierzaków