Chociaż kalendarzowa wiosna zaczyna się już za miesiąc, to niestety do czasu, gdy ptaki same będą mogły się wyżywić, jest jeszcze daleko. Dlatego powinniśmy im pomóc.

1. Domek z otworem i szpikulcem do nabicia jabłka, szer. 16 cm, 15 zł, targ w Grodzisku Mazowieckim

2. „Ferplast”, plastikowy pojemnik na ziarno, z uchwytem do zawieszenia i czterema miejscami do pobierania pokarmu, wys. 31 cm, 19,99 zł, Animalia.

3. Wieszak na torebkę z ziarenkami lub na słoninę, ze stali szlachetnej, wys. 141 cm, 152 zł, Redmachine

4. „Menu”, do oplątania wokół gałęzi, dwa stożki ze szkła, połączone miękką gumową linką z plastikowym zakończeniem, na które można nabić jedzenie, dł. 140 cm, 145 zł, Fide.pl

5. Okrągły, drewniany, na brzozowym stojaku, z trzcinowym dachem, średn. 20, 30, 40 lub 50 cm, od 95 zł, Polgard

6. Trójkątny, drewniany, do przybicia, wym.podstawy 14x22 cm, 15,75 zł, Obi

7. „Chatka” ze słomianym dachem, do zawieszenia, z drewna brzozy, średn. 30 cm, 24,95 zł, Obi

8. Plastikowy, do postawienia lub nabicia na drążek, brązowy lub zielony, średn. 19 cm, 11,19 zł, Holkap

Opracowanie Marta Suchodolska

Zdjęcia serwisy prasowe